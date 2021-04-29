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29.04.2021 16:07
Рубрика: Происшествия

В Ульяновске арестовали членов запрещенной организации АУЕ

Текст: Алексей Юхтанов (Ульяновск)

В отношении четырех жителей Ульяновской области органами следствия 29 апреля возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СКР по региону.

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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Согласно данным следствия, в августе 2020 года на территории областного цента была организована ячейка движения АУЕ, деятельность которой решением Верховного суда РФ признана экстремистской и запрещена на территории страны.

Члены ячейки распространяли криминальную идеологию и организовывали сбор средств для помощи и поддержки представителей криминального мира, содержащихся в местах лишения свободы.

"По ходатайству следователя в отношении организатора и активного участника экстремистской организации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных - запрет определенных действий", - сообщают в Следкоме.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Ульяновск

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