В Ульяновске арестовали членов запрещенной организации АУЕ

В отношении четырех жителей Ульяновской области органами следствия 29 апреля возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СКР по региону.

Согласно данным следствия, в августе 2020 года на территории областного цента была организована ячейка движения АУЕ, деятельность которой решением Верховного суда РФ признана экстремистской и запрещена на территории страны.

Члены ячейки распространяли криминальную идеологию и организовывали сбор средств для помощи и поддержки представителей криминального мира, содержащихся в местах лишения свободы.

"По ходатайству следователя в отношении организатора и активного участника экстремистской организации избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных - запрет определенных действий", - сообщают в Следкоме.