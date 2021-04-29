ФСБ задержала 16 украинцев, готовивших в России подрывы

Сторонники украинской радикальной группы "М.К.У" задержаны сразу в нескольких регионах России. Об этом в четверг сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Всего были задержаны 16 подозреваемых. Отмечается, что спецслужба провела операцию во взаимодействии со Следственным комитетом РФ. Силовики работали в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Переславль-Залесском и в подмосковном Пущино.

По данным ФСБ, задержанные причастны к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также к подготовке подрывов административных зданий госорганов власти и вооруженных нападений на граждан.

"В ходе обысков у подозреваемых были изъяты холодное оружие, большое количество электронных носителей информации и средств коммуникации, содержащих инструкции по изготовлению средств террора, а также сведения о уже совершенных и планируемых террористических и экстремистских преступлениях", - подчеркивается в сообщении ЦОС.

Кроме того, сотрудники российской спецслужбы обнаружили видеоотчеты о проведенных насильственных акциях. Они были направлены главарю "М.К.У." Краснову Е.С., находящемуся на Украине.

Отмечается, что задержанные уже подтвердили, что тот самый Краснов "осуществлял координацию их преступной деятельности, выдавал им конкретные указания и призывал к совершению терактов и экстремистских преступлений на территории России".

В ФСБ также рассказали о том, как в указанной террористической и экстремистской организации велось вовлечение новых участников.

"Вначале главарь "М.К.У." предлагал им нанести экстремистские надписи на фасады зданий, затем нужно было избить бездомного или представителя одной из молодежных субкультур. А в последующем он заставлял их совершить нападения сотрудников правоохранительных органов, применяя при этом холодное оружие, поджоги и подрывы зданий органов власти", - говорится в сообщении ФСБ.