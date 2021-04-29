Как преодолеть психологические последствия пандемии?

Быстро восстановиться после вынужденной самоизоляции смогут не все, но к этому нужно стремиться. Фото: Татьяна Кравченко

Опрос аналитического центра "АльфаСтрахование", проведенный среди трех тысяч респондентов, показал: 80 процентов из них испытывают постоянный стресс и непроходящее чувство эмоционального выгорания на фоне пандемии.

Отвечая на вопрос о возможных причинах этого состояния, большинство респондентов (56 процентов) отметили переутомление, профессиональный кризис, состояние здоровья, взаимоотношения с коллегами и руководством, а также микроклимат в семье. Очень сильно на людей стало влиять отсутствие цели и мотивации. Сорок два процента опрошенных признали, что во время пандемии чувствовали себя выгоревшими практически постоянно.

Проблема и в том, что время, которое человек в обычной жизни тратил на общение с друзьями, родными, на фитнес-клубы и рестораны, заняла все та же работа. Как показало исследование портала SuperJob, каждый пятый из 1 600 опрошенных продолжает отказываться от посиделок с коллегами после работы, посещений спортзалов из-за опасений подхватить инфекцию.

Специалист в области карьерных стратегий Елена Резанова на вебинаре школы SkyEng отметила, что термин "профессиональное выгорание", появившийся в 1974 году, в полной мере проявил себя в 2020-м.

- Я более десяти лет занимаюсь этой темой. И такого количества выгорающих, как в прошлом году, не встречала никогда. За последний год проблема стала очень заметной, при-обрела катастрофические масштабы, - утверждает Елена Резанова.

- Дистанционные и гибридные формы работы, переориентирование, поиск новых рынков, постоянный стресс из-за неопределенности. В таких условиях сложно оставаться прежними. Поэтому большинство людей перешло в режим экономии энергии. Другим, наоборот, пришлось стать сильнее, чтобы брать на себя еще больше инициативности, ответственности, придумывать новые идеи, - делает выводы сотрудник Института психодинамического коучинга, член правления Международной ассоциации психоанализа бизнеса и организаций Екатерина Дударева.

- Стресс на работе - одна из наиболее часто встречающихся причин эмоционального выгорания людей, особенно на фоне существенных изменений в жизни за последнее время. Многие столкнулись с резкими изменениями - сменой графика, необходимостью работать дома, сочетать личную жизнь, воспитание детей, их учебу и удаленную работу. Резкие перемены и отсутствие возможности отдохнуть привычным образом сильно повлияло на эмоциональное состояние людей, - отмечает директор департамента маркетинга "Медицина" группы компаний "АльфаСтрахование" Алиса Безлюдова.

Она отмечает, что подобные сигналы нельзя игнорировать. Подавленное состояние в дальнейшем может отразиться на работе, повседневной жизни, отношениях с окружающими. Недостаточная сосредоточенность приводит к ошибкам и даже аварийным ситуациям.

- Лучшие варианты борьбы с выгоранием - пересмотреть свои приоритеты, изменить график и стиль жизни, выбрать здоровое питание и спорт, сосредоточиться на положительных эмоциях, даже сменить работу, если это необходимо, - убеждена эксперт.

Среди наиболее популярных способов снять стресс участники исследований называют также хобби, вкусную еду, общение с близкими.

Есть примеры, когда компании, заинтересованные в эмоциональном здоровье персонала, реализуют различные программы реабилитации. Так, например, сотрудникам медицинского центра "Здравица" для профилактики эмоционального и физического напряжения предлагают бесплатные сеансы массажа, физиотерапии.

- В этом году мы возобновили регулярное общение в живом формате, которого очень не хватало в период пандемии. Это ежемесячные собрания сотрудников, круглые столы, тренинги, мастер-классы, - говорит директор по развитию персонала центра семейной медицины "Здравица" Ольга Абраменко.

- Причиной напряжения часто выступает недостаток информации, поэтому мы продумали разные каналы для регулярного информирования сотрудников о жизни компании, принимаемых решениях, планах развития и их реализации.

- В вопросе эмоционального выгорания нет простых и быстрых решений. Важно быть внимательными, выявлять проблемные места и открыто обсуждать их, работать вместе, чтобы помочь сотрудникам гореть на рабочем месте, а не выгорать, - продолжает тему старший директор по компенсациям и льготам региона Восточная Европа пивоваренной компании "Балтика" Нина Илларионова. - Конечно, все по-разному адаптировались к новым условиям. Люди перестали видеть друг друга в офисе, утратив физический контакт, и кому-то сложно было настроиться на удаленную работу. В прошлом году мы старались предупреждать недостаток физической активности и выгорание на фоне пандемии. Нами разработаны десятки материалов с советами и живыми примерами, как обустроить рабочее место дома. Мы проводили разнообразные онлайн-марафоны, в которые вовлекли сотни сотрудников со всей страны, соревновались по количеству пройденных шагов или участвовали в марафоне по английскому языку. Сейчас на корпоративном сайте каждый сотрудник может выбрать для себя подходящую лекцию, мастер-класс или вебинар - например, по снижению стресса, правилам здорового сна, здорового питания.

В нынешней непростой ситуации особенно важно доверие руководства компании к сотрудникам, предоставление им возможности самостоятельно выстраивать рабочий график.

- Сейчас руководителям, владельцам бизнеса придется делегировать часть ответственности подчиненным. А тем нужно вновь почувствовать себя сильными и амбициозными, - отмечает коучер Екатерина Дударева.

- Выгорание, с которым мы столкнулись в прошлом году, - нетипичное. Оно стало следствием недореализованности. Чтобы его последствия прошли максимально быстро и без тяжелых потерь, руководителям нужно быть терпеливыми: не подгонять людей и не игнорировать их проблемы, а, напротив, соблазнять будущими перспективами и новыми ролями внутри команд, поощрять готовность к обучению. Вместе строить планы, радоваться успехам - это то, что сейчас особенно необходимо, - уверена Екатерина Дударева.

- Восстановительный отдых должен контрастировать с нашей работой. Скажем, если человек сидит за компьютером, то ему нужны физические нагрузки, те же прогулки. А инструктору по фитнесу подойдут шахматы. Это даст самый заметный приток энергии, - уверена карьерный консультант Елена Резанова.

Между тем

Идею необходимости борьбы с эмоциональным выгоранием разделяют в департаменте социальной политики мэрии Новосибирска и Региональном центре общественного здоровья и медицинской профилактики. Специалисты разрабатывают корпоративные программы сохранения и укрепления здоровья сотрудников.

Условия для их реализации есть. "В прошлом году наш центр был обсерватором, затем стал принимать на реабилитацию горожан, переболевших коронавирусной инфекцией. Теперь сотрудникам центра предстоит скорректировать нашу программу с акцентом на профилактику последствий гиподинамии и эмоционального выгорания", - сообщила заместитель директора социально-оздоровительного центра "Обские зори" Людмила Зайцева.

Как отмечают в мэрии Новосибирска, программы должны основываться на концепции здорового образа жизни, включать рациональную организацию труда и отдыха, сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены, норм психогигиены, профилактику аутоагрессии.