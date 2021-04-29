Новосибирский губернатор открыл новый тепличный комплекс

Тепличный комплекс "Обской" введен в эксплуатацию в Новосибирской области. Инвестиционный проект был реализован в 2019-2021 годах с применением мер государственной поддержки. Площадь комбината, расположенного в Новосибирском районе, - шесть гектаров, из которых два предназначено для выращивания салатов, четыре - огурцов. Производительность "Обского" составляет до 6952 тонн овощей в год. На тепличном производстве будет создано 145 новых рабочих мест.

В церемонии торжественного открытия предприятия приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников и учредитель ГК "Горкунов" Борис Горкунов. По мнению главы региона, появление нового тепличного комплекса рядом с областным центром позитивно отразится на продовольственном рынке Новосибирска - значительное снижение транспортных и логистических расходов позволит снизить рыночные цены на овощную продукцию в магазинах.

Борис Горкунов отметил высокий технологический уровень производства и подчеркнул, что себестоимость продукции комбината в два раза ниже, чем у конкурентов. Мощности тепличного комплекса позволят обеспечивать овощами и зеленью не только регионы Сибирского федерального округа, но и Дальний Восток.

В присутствии главы региона состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между министерством сельского хозяйства Новосибирской области, ГК "Горкунов", Новосибирским государственным аграрным университетом.

Следующий инвестиционный проект ГК "Горкунов" - строительство селекционного семеноводческого центра в Колыванском районе. В январе прошлого года он был одобрен Советом по инвестициям Новосибирской области.