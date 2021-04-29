Новый телеканал Норильска показал свою версию "Бессмертного полка"

Серией монологов о подвигах родственников на фронтах Великой Отечественной войны вошел в дома жителей Норильска новый муниципальный телеканал.

Телефон для желающих стать участником акции "Я помню - я горжусь!" анонсировали буквально на днях, но организаторам уже пришлось ввести предварительную запись.

37-летний Виктор Царенко рассказал землякам о двух героических дедах в числе первых. Василий Иванович Царенко удостоился ордена Красной звезды за то, что 15 апреля 1945-го во время разведки боем в Берлине захватил десять вражеских автоматчиков. Василий Степанович Сорокин не успел получить наград: провоевав всего два месяца, был накрыт со своей ротой артогнем. Контуженный, без руки вернулся домой и построил дом, который стоит до сих пор…

В преддверии Дня Победы своеобразная телеверсия "Бессмертного полка" продолжает прибавлять новорожденному каналу поклонников. Впрочем, он завоевывает аудиторию и другими программами. Это уникальные документальные и художественные ленты, восемь ежедневных выпусков новостей, животрепещущие темы "Городского диалога", позволяющего узнать о только что произошедшем событии из первых уст, большой театральный проект "Бэкграунд".

По словам начальника управления общественных связей и массовых коммуникаций администрации Норильска Елизаветы Голиковой, уже почти 30 тысяч оторванных от большой земли северян засвидетельствовали: местный экран становится притягательным и авторитетным.