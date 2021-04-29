По иску прокурора в Новосибирске закрыли нелегальный приют для инвалидов

Прокуратура добилась закрытия подпольного центра реабилитации стариков и инвалидов. Помещение на сорок койко-мест располагалось в частном доме на улице Седова в Дзержинском районе Новосибирска. И если бы не случившийся в феврале нынешнего года пожар, о приюте вряд ли стало бы известно надзорным органам.

5 февраля загорелась пристройка с котельной, но до основного здания огонь не добрался. Приехавшие тушить котельную сотрудники МЧС обнаружили, что в доме есть 32 жильца, в том числе девятнадцать инвалидов. К счастью, они не пострадали. Как выяснилось, областная общественная организация "Центр восстановления личности" обустроило на улице Седова так называемый дом милосердия.

Информация о приюте привлекла внимание прокуратуры. Результатом проверки стал иск, поданный в Дзержинский районный суд: прокуратура потребовала запретить общественной организации селить людей в доме на улице Седова, 17. Оказалось, это объект незавершенного строительства, где жить нельзя в принципе. "Центр восстановления личности" арендовал недостроенный коттедж у владельца. Как указано в иске надзорного органа, дело не только в нарушении Жилищного кодекса и правил пожарной безопасности.

По данным руководителя организации Артема Перминова, социальные услуги, в том числе проживание и питание, жильцы дома милосердия получали за плату, заключая с организацией соответствующие договоры. Но чтобы вести такую деятельность, организация должна выполнить массу санитарно-гигиенических и других требований к вентиляции, водоснабжению, освещенности, внутренней отделке помещений и так далее. Понятно, что недострой с двухъярусными нарами этим требованиям не соответствовал.

- Функционирование помещения для социальной реабилитации граждан ставит под угрозу жизнь и здоровье людей, - пояснил корреспонденту "РГ" прокурор Дзержинского района Алексей Слученко.

Суд с доводами прокурора согласился и запретил "Центру восстановления личности" использовать дом в качестве приюта. Решение в законную силу пока не вступило (и, как убедился наш фотокорреспондент, дом по-прежнему населен людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию). Но главное, что подобные опасные ночлежки попадают в поле зрения правоохранительных органов только после ЧП. И если бы не пожар в котельной, приют бы функционировал до следующего инцидента, который мог бы привести к более печальным результатам.

Тем временем

После пожара жители улицы Седова охотно делились с журналистами собственными предположениями - в частности, о том, что в доме номер 17 жили профессиональные попрошайки, которых строем выводили на работу в город. Так это или нет, неизвестно, но это другая, еще более темная сторона деятельности нелегальных ночлежек: ушлые товарищи сколачивают из их обитателей целые трудовые бригады, выдавая работникам на руки в лучшем случае несколько сотен рублей.