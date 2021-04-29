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29.04.2021 08:02
Рубрика: Власть

Разговор начистоту

Правительство Омской области ответит в суде за нехватку мусорных полигонов
Текст: Нина Рузанова (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 93(8444)
Прокуратура Омской области требует обязать региональное правительство и областное министерство природных ресурсов и экологии навести порядок с местами хранения твердых бытовых отходов. Соответствующее административное исковое заявление направлено в суд.

Как сообщили в ведомстве, проверка выявила ряд нарушений в работе органов исполнительной власти - оказалось, что ряд серьезных вопросов, касающихся создания системы обращения с ТКО в регионе, до сих пор не решен.

Фото: gettyimages
Почему тормозит "мусорная реформа"

"Полигоны ТКО для нужд Омска отсутствуют, - отметили в прокуратуре. - Отходы из города везут на тринадцать свалок в районах, в том числе в Седельниковском, Колосовском и других, значительно удаленных от областного центра. Это приводит к увеличению затрат на транспортировку и росту тарифа".

При этом в государственном реестре объектов размещения отходов сегодня только три полигона, расположенных в Омской области, которые в общей сложности могут вместить не более восьмидесяти процентов образующегося в регионе мусора. Остальные свалки - временные, к 1 января 2023 года они должны быть закрыты, а их территории рекультивированы. Очевидно, прокуратура решила воздействовать на органы исполнительной власти, не дожидаясь 2023 года и возможного мусорного коллапса.

Кроме того, на рассмотрении суда находится иск областной прокуратуры об отмене приказа Региональной энергетической комиссии (РЭК), устанавливающего повышенный тариф на услугу регоператора по обращению с ТКО.

Между тем "мусорная" реформа в Омской области (как и в других регионах Сибири) не в первый раз требует вмешательства правоохранительных органов, а то и главы государства. В частности, в 2019 году в ходе прямой линии с президентом России житель Омска Роман Дмитриев пожаловался на значительный рост тарифа на вывоз мусора. Президент поручил разобраться в ситуации Федеральной антимонопольной службе.

В результате ФАС предписала омской РЭК пересчитать расходы на транспортировку твердых коммунальных отходов, доля которых в тарифе достигала 93 процентов. 1 августа 2019 года тариф был снижен на 30,2 процента: омичи стали платить за вывоз мусора 88,88 рубля с человека, жители сельских районов - 92,37 или 81,16 рубля, в зависимости от типа жилья (многоквартирный или индивидуальный дом). .

Прямая речь

Виктория Абрамченко, вице-премьер РФ:

- Главам минприроды РФ, Росприроднадзора и ППК "Российский экологический оператор" поручено разработать механизм контроля транспортировки твердых коммунальных отходов. Контролировать движение мусоровозов будут с использованием информационных систем. Это повысит прозрачность отрасли, позволит сформировать единую базу данных об объемах транспортируемых ТКО. От государства и участников рынка потребуется большая совместная работа, чтобы ликвидировать правовые пробелы, которые позволяли уходить от ответственности за утилизацию мусора, предусмотреть меры по вовлечению вторсырья в оборот.

В регионах Власть Работа власти Регионы Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область "Мусорная" реформа

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