В Красноярске неизвестный мужчина напал на школьницу

Сотрудники Следственного комитета начали проверку по материалам полиции Красноярска о нападении незнакомца на 10-летнюю девочку, сообщили сегодня в региональном главке СК.

В полицию обратилась жительница краевого центра. Заявительница рассказала, что 19 апреля на ее дочь набросился неизвестный мужчина, попытавшийся отвести девочку в гаражный массив. Девочке удалось убежать.

Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Добавим, жители Красноярска активно обсуждают в социальных сетях тему нападения.