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Рубрика: Власть

От кафе до зоопарка

В Кузбассе расширяют меры поддержки малого и среднего бизнеса
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Экономика Сибири № 93(8444)
В Кузбассе расширили список отраслей, представители которых могут получить микрозаем "Антикризисный". До сих пор эта финансовая поддержка на фоне пандемии полагалась только субъектам МСП, работающим в сфере общепита.

Впрочем, к допандемийному уровню оборота, упавшего на двадцать процентов, как неоднократно уточняли представители сибирского ресторанного бизнеса, последний, вероятно, вернется не раньше чем через пару лет.

Фото: Светлана Сибина/РГ
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Льготные займы - в сумме до полумиллиона рублей под один процент годовых на срок до двух лет - предприниматели в Кузбассе начали получать в 2020-м. За год их выдали 138 на сумму свыше 67 миллионов рублей. А в 2021-м на эти же цели решено направить еще тридцать с лишним миллионов.

- Теперь получить такие микрозаймы могут и компании, работающие в других наименее восстановившихся отраслях - в сфере культуры, спорта и развлечений, организации мероприятий, а также гостиничного и туристического бизнеса, - уточнил зампредседателя правительства Кузбасса по экономическому развитию Сергей Ващенко. - Предпринимателям, которые еще не оправились от последствий пандемии, дополнительная финансовая поддержка должна помочь восстановить работу компаний. Деньги можно направить на приобретение основных и пополнение оборотных средств, а также на обеспечение эпидемиологической защиты сотрудников и клиентов.

Заем выдается по заявлению, без залогового обеспечения, при обязательном наличии поручителя. Возможна полугодовая отсрочка оплаты основного долга. К слову, на заемные средства могут претендовать и компании, занимающиеся демонстрацией кинофильмов, организацией конференций и выставок, музеи, зоопарки и санаторно-курортные организации.

Не менее важным в пандемию стало быстрое расширение возможностей для представления и продажи продукции и услуг. Особую нужду именно в такой помощи ощутили совсем небольшие, в том числе и семейные фирмы.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Кемеровское предприятие по производству батутов для фитнеса, единственное в своем роде за Уралом, начиналось именно как семейное. Теперь оно, увеличив число рабочих мест, поставляет продукцию по всей Сибири и Дальнему Востоку. Перед новым годом, несмотря на режим ограничений, производитель вышел на международный уровень. Освоив выпуск тренажеров со складывающимися ножками, которые после занятий легко убираются за шкаф или под кровать.

- Эти батуты, предназначенные для домашнего использования, мы активно продвигаем с помощью бизнес-консультантов. И то, что нас буквально за руку вели, пошагово объясняя, что, зачем и почему следует делать, сыграло свою роль, - признает индивидуальный предприниматель из Кемерова Ирина Долотова.

Еще одной семье предпринимателей - Светлане и Валерию Крутицким - пригодилась помощь в сертификации их продукции - эксклюзивных конфет ручной работы. А если вернуться к актуальным вопросам эпидзащиты, то сразу несколько кузбасских предприятий, используя меры поддержки малого и среднего бизнеса, оперативно освоили производство и получили сертификаты на рециркуляторы для обеззараживания воздуха.

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