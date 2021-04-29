В Новосибирской области начались дорожные работы по нацпроекту

В 2021 году в Новосибирской области благодаря национальному проекту "Безопасные качественные дороги" в нормативное состояние приведут более 277 километров автотрасс. Об этом на пресс-конференции сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

Работы будут проводиться на 103 объектах, на нескольких из них они уже начались. Так, в Искитиме идет капитальный ремонт улиц Линейной и Юбилейной, ремонтируют улицу Революции. В Новосибирске приступили к ремонтным работам на улицах Петухова, Сибиряков-Гвардейцев, Хилокской, Большой, 1-й Шоссейной, Воинской, Алтайской.

Вместе с тем продолжаются работы на Гусинобродском шоссе, улицах Кедровой и 2-й Станционной - первый этап реконструкции этих магистралей был завершен в прошлом году. Также продолжается реконструкция площади Лыщинского,

Министр отметил, что в рамках нацпроекта активно строятся подъездные дороги к многофункциональной ледовой арене - это пять крупных объектов общей протяженностью семь километров. В этом году предполагается ввести в эксплуатацию пешеходный переход через дамбу Октябрьского моста, остальные объекты должны быть завершены в 2022-м.

На финансирование мероприятий нацпроекта будет направлено около 7,4 миллиарда рублей из средств федерального, областного и местных бюджетов. Реализация нацпроекта находится на контроле министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

По словам Анатолия Костылевского, в текущем году объем областного дорожного фонда составляет 28,5 миллиарда рублей. Всего же в рамках различных программ строительства, реконструкции и ремонта в регионе планируется привести в нормативное состояние 423,23 километра автодорог.