В Ингушетии реанимируют производство светодиодных ламп

В республике планируют возродить производство энергосберегающего осветительного оборудования на базе завода сверхъярких диодов, прекратившего деятельность около двух лет назад. Нюансы проекта обсуждались на встрече главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова с инвесторами, готовыми вложить средства в реанимацию предприятия.

Завод был построен в конце 2016 года в Малгобеке по федеральной целевой программе социально- экономического развития Ингушетии. Планировалось, что он станет одним из ведущих производителей светодиодных светильников и филаментных ламп в России. Но ожидания не оправдались: производство пришлось закрыть из-за проблем с реализацией продукции. Теперь есть шанс его реанимировать.

"Технопарк "Сердало", как называется малгобекского предприятие, и компания "ПрофЛЭД Групп" рассчитывают перестроить его работу. В планах партнеров - выпуск около 800 тысяч энергосберегающих осветительных приборов ежегодно. Коллектив завода увеличится до 80 человек.

Компания "ПрофЛЭД Групп" была приглашена в регион в качестве инвестора не случайно. У нее большой опыт по модернизации внутренней системы освещения государственных предприятий. Среди заказчиков организации - Министерство высшего образования и науки РФ, МВД России, ОАО "РЖД" и другие. У компании нет проблем со сбытом продукции.

На встрече с Махмуд-Али Калиматовым генеральный директор "ПрофЛЭД Групп" Дмитрий Клыпин рассказал, что для запуска завода в Малгобеке его необходимо переоборудовать. Объем выпуска продукции вырастет за счет введения двухсменного режима работы.

- Мы готовы поддержать стремление инвесторов вывести завод из кризиса. Полноценно функционирующее предприятие - это рабочие места, налоговые отчисления, в том числе, в местный бюджет, и в итоге - дальнейший рост инвестиций в республику, что сегодня для Ингушетии особенно важно, - подчеркнул глава региона.

Сейчас на заводском складе хранится около двух тысяч единиц готовой продукции на сумму более трех миллионов рублей, у предприятия есть непогашенные долги.

- К счастью, удалось сохранить инженерно-технический костяк производства. Это 15 специалистов. По мере реанимации предприятия постараемся вернуть на работу, по возможности, всех бывших сотрудников, - рассказал генеральный директор АО "Технопарк "Сердало" Магомед Цуров.