450 кофеен со всей страны будут отдавать часть прибыли детскому хоспису

1 мая в 30 регионах России стартует акция "Добрый кофе". В течение месяца часть средств с каждой чашки кофе, купленной в кафе-участниках акции, будет перечисляться в детский хоспис в Петербурге.

Как сообщили "РГ" в хосписе, к инициативе присоединились 450 кофеен. Акция проводится уже четвертый год подряд. Прошлой осенью, несмотря на пандемию и ограничения для пунктов общепита, удалось собрать 1 миллион 700 тысяч рублей.

Вырученные средства, как и в прошлом году, пойдут на улучшение качества жизни детей из хосписа, а также на строительство нового медицинского учреждения и поддержание существующих.

Присоединиться к акции может каждый, достаточно выпить кофе в заведениях-участниках.