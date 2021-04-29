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29.04.2021 17:22
Рубрика: Общество

450 кофеен со всей страны будут отдавать часть прибыли детскому хоспису

Текст: Татьяна Тюменева (Санкт-Петербург)

1 мая в 30 регионах России стартует акция "Добрый кофе". В течение месяца часть средств с каждой чашки кофе, купленной в кафе-участниках акции, будет перечисляться в детский хоспис в Петербурге.

Фото: Екатерина Косматова
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Как сообщили "РГ" в хосписе, к инициативе присоединились 450 кофеен. Акция проводится уже четвертый год подряд. Прошлой осенью, несмотря на пандемию и ограничения для пунктов общепита, удалось собрать 1 миллион 700 тысяч рублей.

Вырученные средства, как и в прошлом году, пойдут на улучшение качества жизни детей из хосписа, а также на строительство нового медицинского учреждения и поддержание существующих.

Присоединиться к акции может каждый, достаточно выпить кофе в заведениях-участниках.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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