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29.04.2021 20:30
Рубрика: Общество

Кардиохирурга вызывали?

Очереди на операции детям с пороком сердца нет
Текст: Светлана Цыганкова (Сыктывкар)
Российская газета - Федеральный выпуск № 94(8445)
В республике Коми примерно ста малышам ежегодно требуется операция на сердце. В основном ребятишек отправляют в специализированные клиники. Большинство операций выполняют в Калининграде. В республику приезжает Вячеслав Белов - кардиохирург Калининградского федерального центра высоких медицинских технологий. С Коми учреждение сотрудничает уже семь лет, и теперь в регионе нет очереди на операции детям с пороком сердца.

Вячеслав Белов вместе с коллегами из Коми осматривает и консультирует каждого больного ребенка. Отбирает тех, кому показана срочная операция. В центре берутся за самые сложные случаи, от которых иногда отказываются другие клиники. Так было, например, с годовалой малышкой, которой в одной из клиник страны имплантировали стимулятор, но он не давал правильно работать сердцу.

Фото: Александр Корольков
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- Правый и левый желудочки сокращались по-разному. Было очень большое сердце. Мы сделали имплантацию трехкамерного стимулятора. И ребенок поменялся на глазах. Все камеры вернулись в норму, - вспоминает этот случай кардиохирург.

Сегодня девочка живет уже без лекарств и скоро пойдет в первый класс. Приезд калининградского хирурга проходит в рамках совместного проекта с благотворительным фондом "Сила добра". Его директор Аэлита Барышева отметила, что в прошлом году родились восемь малышей, которым необходима операция на сердце. И уже в нынешнем есть младенец, нуждающийся в подобной помощи.

- Мы сами оперируем около сорока детей в год, - рассказала Наталья Чипсанова, заведующая отделением детской кардиоревматологии клинического кардиологического диспансера Республики Коми. - Но открытой кардиохирургии у нас нет. Сложные пороки сердца мы тоже не оперируем, к сожалению. Для этого нужны другие условия. Сделать операцию можно, главное - выходить такого ребенка в послеоперационном периоде. А именно это 90 процентов успеха.

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