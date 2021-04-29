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29.04.2021 21:07
Рубрика: Происшествия

Для экс-вице-губернатора Петербурга Оганесяна попросили 16 лет колонии

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Сторона обвинения попросила для бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна 16 лет лишения свободы и исправительной колонии строгого режима, а также штраф 60 миллионов рублей и запрет занимать должность на госслужбе в течение семи лет.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Таков результат сегодняшних прений по уголовному делу, которое рассматривается в Куйбышевском районном суде Северной столицы, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Вместе с Маратом Оганесяном на скамье подсудимых - Александр Янчик, Василий и Кирилл Сливкины и еще пятеро фигурантов. Они обвиняются по статьям "получение взятки", "мошенничество", "посредничество во взяточничестве". Для экс-губернатора обвинение попросило самое строгое наказание. Для остальных обвиняемых - от четырех до 14 лет лишения свободы и от 100 тысяч до 20 миллионов рублей штрафа.

Сторона обвинения также просит суд удовлетворить гражданский иск на сумму почти 50,5 миллиона рублей от ООО "Инжтрансстрой-СПб".

Справка "РГ"

Марат Оганесян занимал пост вице-губернатора Санкт-Петербурга с 2013 по 2015 год. Он курировал строительный блок, в том числе возведение стадиона на Крестовском острове. В конце 2016 года был задержан по подозрению в мошенничестве, вскоре ему было предъявлено обвинение.

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