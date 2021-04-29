Между Москвой и Петербургом на праздники пустили дополнительные поезда

В майские каникулы между Москвой и Петербургом будут ходить дополнительные поезда, сообщают в "РЖД". Решение об их запуске было продиктовано очень высоким спросом.

Так, 1 мая из Москвы в Петербург будет пущена дополнительная "Ласточка". 5, 6 и 7 мая из столицы направятся еще два "Сапсана", один будет отходить с Ленинградского вокзала в 11.30, другой - в 11.40.

Из Петербурга в Москву дополнительная "Ласточка" уйдет 2 мая. Специально введенные на праздники "Сапсаны" отправятся в рейс 5, 6 и 7 мая.

В востребованности поездов сомневаться не приходится. Например, на 1 мая из Москвы в Петербург в момент написания материала можно было купить билеты на 11 "Сапсанов". Из них в семи поездах остались только места бизнес-класса и выше. Билеты эконом-класса остались в продаже для четырех рейсов.

Примечательно, что это уже второе введение дополнительных составов. В первый раз в расписание добавили поезда еще в середине апреля.

Всего же на майские праздники по железнодорожным дорогам страны отправится более 660 дополнительных поездов. В прошлые годы в начале мая к обычному расписанию "приплюсовывалось" около 500 поездов.