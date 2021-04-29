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29.04.2021 12:25
Рубрика: Общество

На реке в Ненецком округе обнаружили мертвую рыбу

Текст: Марина Ледяева (Ненецкий округ)

В районе реки Колвавис в Ненецком округе местные жители обнаружили мертвую рыбу. Об этом сообщил губернатор НАО Юрий Бездудный на своей странице в сети "ВКонтакте".

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По словам главы округа, фотографии мертвой рыбы ему прислали из поселка Хорей-Вер. На место вылетят специалисты департамента природных ресурсов, экологии и АПК НАО. Им предстоит разобраться в причинах гибели рыбы.

Хорей-Вер - крупный поселок, в котором проживает более 730 человек. Многие из них работают на нефтяных месторождениях, расположенных на территории муниципального образования.

Накануне в Ненецком округе стали известны результаты проверок по сообщениям о вероятном загрязнении протоки Тундровый Шар и реки Печоры, а также разгерметизации скважины на Ярейюском месторождении.

В протоке и на реке нефтепродуктов не обнаружили. На месторождении нефтесодержащая жидкость разлилась только по территории площадки с песчано-гравийной отсыпкой и защитным валом по периметру. Тундра не пострадала, последствия разлива полностью устранены, сообщила администрация НАО.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ненецкий АО

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