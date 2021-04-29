Новгородца будут судить за убийство московского композитора

Житель Демянского района Новгородской области предстанет перед судом за убийство московского композитора, которое он совершил в 2008 году. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новгородской области.

Известный советский и российский композитор, проживавший в Москве, стал жертвой квартирных мошенников. С ним познакомилась женщина, которая представилась сотрудником ЖЭКа. Она вошла к пожилому человеку в доверие, обманом получила от него доверенность и продала его квартиру на улице Петровка.

С помощью своего знакомого, проживающего в Новгородской области, мошенница подыскала пустующий деревянный дом в деревне Заря Демянского района. Композитору предложили "выступить" на свадьбе, и под этим предлогом обвиняемый повез его в Новгородскую область. В пути потерпевший понял, что его обманули. Произошел конфликт, и новгородец задушил пожилого мужчину.

По месту жительства обвиняемого прошли обыски, правоохранители нашли боеприпасы и оружие времен Великой Отечественной войны. Кроме того, новгородец выращивал в теплице наркотические растения. Поэтому его будут судить по нескольким статьям: "убийство", "культивирование растений, содержащих наркотические средства", "незаконное хранение взрывных устройств" и "незаконное хранение оружия". Заместитель прокурора региона утвердил обвинительное заключение по уголовному делу.

Квартирную мошенницу уже осудили - ее приговорили к восьми годам лишения свободы.