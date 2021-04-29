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Рубрика: Культура

Петербургские лауреаты "Золотой маски" рассказали о своих новых проектах

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
В Северной столице поздравили "золотомасочников". Петербургские лауреаты Российской национальной театральной премии сезона 2019/2020 рассказали о спектаклях-победителях и о своих ближайших планах и новых проектах.
Сцена из спектакля "Крот, который мечтал увидеть Солнце". Фото: Пресс-служба театральной корпорации "Кот Вильям" Сцена из спектакля "Крот, который мечтал увидеть Солнце". Фото: Пресс-служба театральной корпорации "Кот Вильям"
Сцена из спектакля "Крот, который мечтал увидеть Солнце". Фото: Пресс-служба театральной корпорации "Кот Вильям"

Танцевальные фантазии

Лучшим спектаклем в жанре современного танца назван проект Ксении Михеевой "Последнее чаепитие", "вдохновленный Чеховым и жизнью".

Фото: Пресс-служба Александринского театра
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Прежде две постановки Михеевой уже номинировались на "Золотую маску" - "Гроза" и "Коллекционер" (2017, 2018).

- Наша нынешняя победа связана с тем, что мы наконец обрели прочный, крепкий дом, развиваемся в хороших, человеческих условиях. Это танцевальный центр "PROТАНЦЫ Питер". Даже в пандемию мы не остановили работу, что для танцовщиков важно. Было сложно, но мы сделали проект, красивый, мощный, который оценили эксперты, - рассказала хореограф. - Как он родился? Во время карантина я сидела дома, мне некуда было пойти, нечем заняться. Смотрела в окно, наблюдала, что происходит. И увидела картинку: как живут, двигаются люди, находящиеся за стеклом. Придумала аквариум, в котором находятся персонажи, и с ними что-то происходит или не происходит ничего, а зритель следит за жизнью героев.

Недавно Ксения Михеева поставила спектакль "Превращение", мистический иммерсивный балет, экспериментальный жанр, фантазия на одноименное произведение Франца Кафки.

- Практически в темноте люди могут обострять свои эмоции, считывать и ощущать движения танцовщиков своими руками, телами, считывать знаки. Мне казалось, что это практически невозможно, и когда мы приступили к работе (тоже во время пандемии, параллельно с "Последним чаепитием"), думали, что это просто эксперимент. Сейчас мы планируем этот проект трансформировать и на сценическое пространство. Еще мы очень ждем открытия границ, у нас запланирован большой гастрольный тур в России и за рубежом. Надеемся, что все состоится.

О граффити и уличном живописце

В номинации "Эксперимент" победу одержал проект Кирилла Люкевича 4ELOVEKVMASKE. Документальный спектакль, в основе которого - вербатимы граффиста. Играется как променад.

Фото: Пресс-служба театра "Приют комедианта"
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- Летом 2019 года я познакомился с актером Никитой Касьяненко, - рассказал режиссер. - Он занимается граффити и больше 10 лет рисует на улицах нашего города. Мы часто видим разные надписи, начиная с "Здесь был Вася", рисунки на фасадах домов. Хотелось провести исследование: ради чего люди это делают? Я начал собирать документальный материал, истории из жизни Никиты, и из этого родился спектакль - не столько о граффити и вандализме, сколько о жизни Никиты, пропущенный через призму стрит-арта, хулиганства. Запираться в черную театральную коробку, делать сценографию не стали, родилась идея прогулки, дружеской встречи шестерых молодых людей, их разговоров, в качестве декорации использовали улицы города.

- Все произошло случайно, - дополнил актер. - В 2019 году я рисовал на улицах Тбилиси, Кирилл увидел рисунки в инстаграме и прислал мне смайлик с полицейской машинкой… Спектакль вернул меня в граффити-тонус, за год его сыграли уже 70 раз, я несколько раз поменял свою точку зрения и понял, что больше не могу рисовать без какой-то мысли, идеи. Спектакль много дал мне в плане импровизации. Рассказывать 70 раз о своей жизни - это, конечно, тяжело, но и кайф, хороший актерский тренинг. Ты залезаешь на крышу гаража, у тебя зрители, а тут полицейская газель и в рупор кричат: "Быстро слезайте!" Объясняешь: "Ко мне друзья из Омска приехали, хотим по гаражам погулять", и в ответ: "Ладно, но последний раз!" И все хорошо. Навык крутиться по жизни пригодится каждому, спектакль снабжает меня опытом.

О планах. В мае я собираюсь снимать кино. И это снова будет эксперимент - как и 4ELOVEKVMASKE. Мы ищем новые формы.

А отмеченный "Маской" проект отправится на гастроли в Новосибирск и другие города, создатели готовы выезжать и за рубеж, когда откроют границы.

Люди, кроты и куклы

Спектакль "Крот, который мечтал увидеть солнце" - лучшая работа режиссера в кукольном спектакле. Награду получила Театральная корпорация "Кот Вильям", постановщики Алексей Шульгач, Диана Разживайкина.

Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского симфонического оркестра "Классика"
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"Кот Вильям" - театр молодой, ему всего 4 года, негосударственный, следовательно, помощи ждать неоткуда. Однако за это время выпущено 33 спектакля.

Режиссер Алексей Шульгач поделился:

- Все началось с проекта "Читаем детям". Книжка Александра Блинова оказалась на полке в театре. У нас с Дианой маленький сын, он часто появлялся в театре, когда капризничал - надо было что-то почитать ему, и тут эта книга. Сразу стало понятно: это наш автор, наша история! Так и начался репетиционный процесс. Огромное спасибо постановочной команде за то, что в нас верили. Когда тебе доверяют и поддерживают - можно все горы свернуть.

- Что в наших планах? Собираемся поехать со спектаклями на несколько фестивалей. Планируем еще раз провести режиссерскую лабораторию, чтобы привлечь молодых постановщиков, - говорит директор по развитию театра Анна Мирович.

Для детей и взрослых

Театр Karlsson Haus взял "Маску" в номинации "Лучшая работа актера в кукольном спектакле". Ее получили Ольга Драгунова, Ася Галимзянова, Анатолий Гущин (Девочка), занятые в спектакле "Девочка со спичками" по мотивам сказки Андерсена. Поставила его режиссер Элина Сарно (Финляндия).

В этом театре делают спектакли разные - как для взрослых, так и для детей. Директор Анна Павинская сообщила о премьерах:

Фото: Театр марионеток имени Е.С. Деммени
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- Недавно выпустили два спектакля для детей: "Кентервильское привидение" (режиссер Денис Полевиков) и "Я - Эмиль из Леннеберги!" (режиссер Екатерина Ложкина-Белевич). А режиссер Борис Павлович и художник Ксения Перетрухина представили необычный спектакль для взрослых "Вещественные доказательства". В чем необычность? Это некое совмещение музея и театра. В течение года актеры собирали разные вещи - среди своих знакомых, родных, зрителей театра. Каждая принесенная вещь сопровождалась историей. Из коллекции получился "музей повседневности". Актеры проводят экскурсии, а в финале - аукцион. Проект будет развиваться, театр призывает зрителей приносить свои вещи и истории.

- Для меня счастье работать в спектакле "Девочка со спичками". У нас был короткий выпускной период, и мы как-то легко все воплотили в жизнь. У меня появился новый опыт: втроем водить одну куклу, - рассказала актриса Ольга Драгунова. - А еще приглашаю на мой моноспектакль "Небытьия", выпустили его недавно. Это эксперимент, интересный по форме и содержанию. О событиях 900 блокадных дней, осаде Ленинграда и подвиге его жителей. Прекрасные тексты греческого поэта Янниса Рицоса. Я существую там два часа, это актерское испытание.

О пандемии и продуктивной работе

Как театры выживали в то время, когда их закрыли? Чем занимались режиссеры, актеры, художники?

Кирилл Люкевич, режиссер: Наш спектакль 4ELOVEKVMASKE родился во время пандемии. Я приезжал к Никите, звал его выйти на улицу, пойти искать маршрут. Но там ведь могли встретить полицейских, запрещающих выходить из дома. Мы заходили в магазин, покупали бананы, по дороге доставали их из пакета, шли и ели… Пандемия научила нас многому. Открыла новые возможности для театра, появились новые направления. Началось с читок, потом стали выходить онлайн-проекты. Пандемия - не препятствие, а бонус, отличный этап для создания чего-то нового, продуктивное время, когда можно что-то сделать, реализовать - до чего обычно не доходят руки, на что не хватает времени. Это мой личный опыт.

Ксения Михеева, режиссер, хореограф: Мне кажется, что это был крутой период: никуда не надо бежать, торопиться, можно что-то придумать. Было время хорошо все продумать, проанализировать, тысячу раз поменять… Мы придумали в это время спектакль "Превращение". Вся команда была вынуждена находиться в одной точке, никто никуда не рвется, не отвлекается, все полностью погружены в процесс. Это был хороший выдох и опыт. Для творческой команды очень хорошо куда-то уехать на время постановки, изолироваться, я теперь мечтаю о такой работе.

Анна Павинская, директор театра Karlsson Haus: У меня не столь оптимистичные взгляды на пандемию. Она действительно спровоцировала поиск новых форм, родилось много классных проектов, но для нашего театра это был очень сложный период. У нас работают 40 человек, и когда нас закрыли на шесть с половиной месяцев, без какой-либо поддержки, это было тяжело.

Анна Мирович, директор театра "Кот Вильям": Год был тяжелый. Наш театр - частный, нет поддержки от государства. Зимой, прямо скажу, мысли были грустные. И то, что нас отметила "Золотая маска" - для нас это знак мира: надо работать дальше! За время пандемии мы выпустили два спектакля для малышей, тех, кто только начинает знакомство с театром: "Мой друг Умка" (режиссер Юлия Иванова), "Круглый год" (автор Саша Хромов).

Алексей Шульгач, режиссер: Пандемия, может, и классное время, но лучше, чтобы она не повторялась. Когда ты сидишь дома и раздумываешь: что я умею еще? Пойду-ка где-нибудь убираться или разносить еду. А потом второе закрытие театров - на Новый год, второй пинок. Ты сидишь с декорациями спектакля, который не состоялся, думаешь: какого черта? Я же должен теперь оплатить его сам. Так что, пожалуйста, носите маски, чаще мойте руки и не закрывайте театры. Потому что без зрителя как нам жить? Никак. Онлайн - это, может, и классно, но…

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