Пострадавшим при тушении "Невской мануфактуры" пожарным дали квартиры

Власти Санкт-Петербурга выделили квартиры Борису Старковскому и Антону Соколову - пожарным, которые пострадали при тушении "Невской мануфактуры", сообщают в пресс-службе Смольного.

Сейчас бойцы МЧС находятся на лечении во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины МЧС России. Здесь их навестили глава МЧС РФ Евгений Зиничев и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Борису Старковскому и Антону Соколову вручили документы на квартиры, которые им выделил город в знак благодарности за проявленный героизм.

Указом Президента РФ оба спасателя награждены Орденами Мужества. Глава МЧС отметил, что пожарные удостоились высоких наград, потому что проявили исключительное мужество.

По словам медиков, сейчас состояние Бориса Старковского и Антона Соколова оценивается как тяжелое, но стабильное.

Напомним, пожар на "Невской мануфактуре" в Санкт-Петербурге вспыхнул 12 апреля 2021 года и стал крупнейшим в городе за последние 19 лет. При его тушении погиб пожарный Илья Белецкий и серьезно пострадали двое его коллег.