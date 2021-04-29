Териберка примет летом туристический фестиваль

Определены даты VI Арктического фестиваля "Териберка", который стал одним из наиболее популярных туристических мероприятий российского Севера. Праздник состоится 17-18 июля. В 2020 году фестиваль пришлось отменить из-за пандемии.

Региональный комитет по туризму представил предварительную концепцию фестиваля. Культурная и развлекательная программы будут составлены по принципу четырех стихий - огонь, вода, земля, воздух. Посетителям обещают "рейв в скалах".

Впервые фестиваль состоялся в Териберке на побережье Баренцева моря в 2015 году. Его организаторы поставили себе цель найти новые точки развития села.

С тех пор, благодаря уникальной по красоте северной природе, Териберка стала одной из главных туристических достопримечательностей Заполярья.