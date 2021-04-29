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29.04.2021 12:36
Рубрика: Происшествия

В Новгородской области в ДТП погиб сотрудник полиции

Текст: Ульяна Вылегжанина (Новгородская область)

В Новгородской области произошло ДТП с участием сотрудников полиции. Два человека погибли. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

В Ялте в лобовом ДТП со скорой помощью погиб человек

Трагедия случилась сегодня утром в Боровичском районе на 146 километре федеральной автодороги А114. По предварительным данным, служебный автомобиль Lada Granta под управлением сотрудника ОМВД России по Пестовскому району совершил столкновение со встречным автомобилем "ВАЗ-2110" под управлением жителя Боровичей.

Пассажир Lada (сотрудник ОМВД России по Пестовскому району) и пассажир "ВАЗа" (его данные устанавливаются) скончались на месте происшествия до приезда "скорой". Водителей доставили в Боровичскую центральную районную больницу.

По информации новгородского управления СК РФ, сейчас стартовала доследственная проверка. По ее результатам примут процессуальное решение. В частности, специалистам предстоит дать оценку действиям водителей.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область

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