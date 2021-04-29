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29.04.2021 10:41
Рубрика: Общество

В Петербурге открыли выставку в честь принявших революцию царских офицеров

Текст: Светлана Цыганкова
Фото: Пресс-служба ЗВО Фото: Пресс-служба ЗВО
Фото: Пресс-служба ЗВО

В Санкт-Петербурге в Военной исторической библиотеке Генерального штаба ВС России открылась выставка "Долг и судьба: военспецы на службе Республики Советов".

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Выставка посвящена судьбам офицеров русской императорской армии, которые после революции 1917 года перешли на сторону Советской власти. В Красной армии их называли военспецами, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

На выставке представлены документы, фотографии, личные вещи, награды таких командиров как А.Е. Снесарев, Д.М. Карбышев, М.Н. Тухачевский. Рассказывается и о рядовых представителях офицерского корпуса. Для экспозиции использовались материалы ведущих российских военных музеев и архивов, частных коллекций.

Открыл выставку командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.

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