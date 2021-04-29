В Петербурге открыли выставку в честь принявших революцию царских офицеров

В Санкт-Петербурге в Военной исторической библиотеке Генерального штаба ВС России открылась выставка "Долг и судьба: военспецы на службе Республики Советов".

Выставка посвящена судьбам офицеров русской императорской армии, которые после революции 1917 года перешли на сторону Советской власти. В Красной армии их называли военспецами, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

На выставке представлены документы, фотографии, личные вещи, награды таких командиров как А.Е. Снесарев, Д.М. Карбышев, М.Н. Тухачевский. Рассказывается и о рядовых представителях офицерского корпуса. Для экспозиции использовались материалы ведущих российских военных музеев и архивов, частных коллекций.

Открыл выставку командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев.