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29.04.2021 23:04
Рубрика: Власть

В Петербурге продлили ограничения из-за COVID-19

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге до 30 мая продлены ограничения, связанные с противодействием распространению COVID-19, сообщает администрация Северной столицы.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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В частности, масочный режим действовал в общественных местах Петербурга до 15 мая, но теперь по решению Смольного, он продлен еще на две недели.

Есть ограничения и для зрителей спортивных мероприятий. Правда, если в предыдущей версии постановления городского правительства, регламентирующего работу стадионов в пандемию, было указано, что максимальная заполняемость трибун должна составлять не более 50 процентов, то теперь их доля возросла до 75 процентов. Правда, одновременно на стадионе не должно быть больше 25 тысяч человек.

С начала пандемии в Петербурге зарегистрировано свыше 415 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Ежедневно в городе выявляют порядка 710-720 новых случаев.

В городском штабе по противодействию распространению COVID-19 отмечают, что число заболевших сокращается, но медленно, ситуацию называют неустойчивой.

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