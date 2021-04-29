В Петербурге задержан мужчина, устроивший стрельбу в видеотрансляции

В Петербурге сотрудники полиции задержали 22-летнего гражданина одного из среднеазиатских государств, который несколько дней назад прославился в соцсетях своей несдержанностью. Молодой человек устроил стрельбу во время видеотрансляции в стриме.

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, полицейские посмотрели видео и обратили внимание на то, что молодой человек во время трансляции поссорился по переписке с одним из пользователей.

Далее стример достал сигнальный пистолет и начал из него стрелять. При этом трансляция происходила в общественном месте, в одной из городских кальянных.

В полиции выяснили, что ролик был снят несколько месяцев назад. А сам молодой человек проживает в Петербурге на нелегальном положении, снимает комнату в коммуналке и зарабатывает на жизнь частным извозом.

Сейчас на стримера составлен протокол, кроме того, молодого человека через суд могут выдворить за пределы России.