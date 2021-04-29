В Вологодской области увеличили материальную поддержку молодым учителям, которые переедут на работу в сельские школы. Она вырастет в пять раз. Такое решение приняли депутаты областного Законодательного собрания.

Проблема с сельскими педагогами в регионе весьма серьезна: на сегодня свободны 172 вакансии. Чтобы мотивировать молодых людей, депутаты увеличили единовременную выплату со 100 до 500 тысяч рублей. Одновременно подняли и срок обязательного трудоустройства педагога с трех до пяти лет. Есть и еще одно нововведение. Если раньше финансовую поддержку получали только молодые учителя, впервые начинающие трудовую деятельность, то теперь выплатят деньги и тем, кто уже работал в городской школе, а потом решил перебраться на село. Важно, чтобы возраст педагога не превышал 35 лет. Если же он решит расторгнуть договор раньше отработанного срока, то выплатит в бюджет часть средств пропорционально неотработанному периоду. Впрочем, будут приняты во внимание и жизненные обстоятельства, и в некоторых случаях возвращать деньги не придется. Все конкретно оговорено в законе. Он начнет действовать с 1 июля.

Поддержку получат не только начинающие учителя, но и те, кто уже работал в городской школе. Важно, чтобы возраст педагога не превышал 35 лет

Активно развивают в регионе и программу "Земский учитель". Недавно комиссия по отбору претендентов назвала 12 человек, которые получат единовременную компенсационную выплату в один миллион рублей и будут работать в школах Вологодчины. Это учителя математики, русского языка и литературы, физики, музыки, физической культуры, начальных классов, английского языка. А отправятся они в десять муниципальных районов.

В данной программе другой возрастной ценз - до 55 лет. Кроме того, расстояние от места работы, которое они занимают сейчас, до выбранной школы должно составлять не менее 80 километров. Учитывали также наличие дополнительного профессионального образования, которое позволяет вести уроки по смежным предметам, квалификационной категории, а также непрерывный стаж работы в образовательном учреждении.

- Преимуществом пользовались те претенденты, которые решили вернуться в свою же школу, - рассказала начальник отдела государственной службы, правовой, кадровой и организационной работы департамента образования области Людмила Парыгина.

И такие нашлись. Например, Наталья Воробьева, учитель математики с 25-летним стажем, все это время работала в вологодской городской школе. Но захотела вернуться к себе на родину - город Никольск. А учитель русского языка и литературы Евгения Тропина после окончания вуза трудилась в школе города Сокола. И ее со временем также потянуло в родные места.

Кстати, в программу "Земский учитель" в текущем году заявились 46 претендентов, из которых жителей Вологодской области - только треть, остальные - из других субъектов Российской Федерации. В федеральной программе "Земский учитель" Вологодчина участвует второй год подряд. В 2020 году удалось привлечь 13 педагогов в общеобразовательные организации восьми муниципалитетов.