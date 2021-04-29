Астраханца убили во время оккультного обряда

33-летний житель Астрахани погиб во время ритуала, с помощью которого он хотел вернуть отношения с женой. Как сообщили в пресс-служба следственного управления СК РФ по области, для проведения оккультного обряда молодому человеку потребовалось спрятать их супругой личные вещи под землей.

Мужчина выехал в безлюдное место за город, пригласив с собой приятеля, который приехал в гости из Красноярского края. В Приволжском районе Астраханской области, на территории лесополосы, несчастный муж приступил к совершению магического обряда. Пока потерпевший выкапывал ему, знакомый начал критиковать его действия и супругу. Ссора переросла в драку, в ходе которой гость из другого региона накинулся на астраханца с топором. Когда приятель скончался, он накрыл его ветками и скрылся.

Подозреваемого удалось задержать, возбуждено уголовное дело. Как выяснили следователи, красноярец находится в федеральном розыске за мошенничество.