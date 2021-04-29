Ялта вернется к круглосуточному водоснабжению

Населенные пункты Ялты с 1 мая возвращаются к бесперебойному и круглосуточному водоснабжению как минимум до октября 2021 года. Об этом заявила глава администрации Янина Павленко.

По ее словам, растаявший на горных плато снег позволил курорту накопить почти 16 миллионов кубометров пресной воды.

- В идеале было бы 20, но и этот объем позволяет нам перевести Ялту на безграфиковый режим, - отметила Павленко. - Принимаем такое решение. С мая до октября будем подавать воду круглосуточно. Сделать более длительные прогнозы пока сложно. С 1 октября, в зависимости от расходов, погоды и осадков будем принимать решение. Но пока мы на ближайшее время точно с водой.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о возобновлении горячего водоснабжения в Симферополе: горячая вода будет подаваться в дома жителей крымской столицы по тому же графику, что и холодная, - то есть с 6 до 24 часов.

А вот глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила лишь об увеличении времени подачи воды в предстоящие праздничные дни 2 и 9 мая - по пять часов утром и пять вечером. В остальные нерабочие дни вода будет по-прежнему подаваться лишь по пять часов в сутки.

- Мы экономим и пытаемся собрать воду в водохранилище к курортному сезону, - пояснила Галина Огнева. - Вчера взяли из него всего 2300 кубометров, позавчера - 1700.