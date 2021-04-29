Новости

Песков сообщил о росте конфронтационного потенциала вокруг РФ 15:34
В Подмосковье горит цех по производству медпрепаратов 15:29
Опубликованы открытые варианты заданий ЕГЭ 2021 года 15:24
Около 64% россиян интересуются наукой 15:22
Глава ГКНБ Киргизии направляется в зону конфликта на границу с Таджикистаном 15:13
Ухудшение здоровья Михаила Абызова в СИЗО не связано с коронавирусом 15:12
В Кургане следствие оценит действия депутата, издевавшегося над волком 15:11
Песков ответил на вопрос о возможности продления нерабочих дней после 10 мая 15:09
Освящение куличей к Пасхе в храмах Москвы состоится с соблюдением мер 15:07
В Самаре после скандала уволилась директор пансионата для детей-инвалидов 14:54
МИД РФ пообещал ответные меры против Болгарии из-за высылки дипломата 14:47
Фасады исторических зданий в столице на Люсиновской улице отремонтируют 14:38
Росреестр исправил ошибки о 43 тысячах лесных участков 14:32
Актер из новых "Гардемаринов" задержан с наркотиками в Москве 14:20
Бывшего советника премьер-министра Украины подозревают в мошенничестве 14:16
Купальный сезон на Черном море начнется не раньше второй половины июня 14:12
Восемь граждан Киргизии пострадали в конфликте на границе с Таджикистаном 14:10
Вильфанд не исключил выпадение снега в мае 14:05
В столичном метро установлен рекорд по числу оплаты поездок банковскими картами 14:00
Банк России выявил попытку манипуляции ценой акций через Telegram-канал 13:51
Вильфанд спрогнозировал "розовый" май 13:50
Медведев: Сокращение рабочей недели можно начать как эксперимент в регионах 13:49
Вышел новый трейлер сериала про пионеров-упырей "Пищеблок" 13:47
Песков рассказал о графике Путина на майские праздники 13:42
В Петербурге суд взыскал 1,5 млн для пострадавшей при теракте в метро 13:40
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Как изменятся правила воинского учета
Как изменятся правила воинского учета
29.04.2021 14:12
Рубрика: Экономика

Купальный сезон на Черном море начнется не раньше второй половины июня

Текст: Ольга Игнатова
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Купальный сезон на черноморских курортах начнется не раньше второй половины июня, сообщил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
На Кубани ввели штрафы за навязывание курортных услуг

В этот период вода прогреется до комфортных 22 градусов тепла. По словам Вильфанда, именно такая температура воды оценивается специалистами как оптимальная для открытия купального сезона. "В такой воде уже можно комфортно купаться, даже с детьми", - отметил синоптик.

При этом он добавил, что уже в мае воздух в Краснодарском крае и Крыму начнет хорошо прогреваться. Днем будет выше 20-ти. Но вода нагревается значительно медленнее. Поэтому пока Вильфанд рекомендует воздержаться от приема водных процедур в море. Исключения - только для "моржей".

В регионах Экономика Туризм Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Республика Крым ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

В Кремле обещают быстро найти замену SWIFT в случае необходимости
Медведев заявил, что "удаленка" сохранится и после пандемии
Косачев: Обнадеживающие слова Байдена о России нивелируются угрозами
Совфед подготовит предложения об усилении наказания за серые зарплаты
Восемь граждан Киргизии пострадали в конфликте на границе с Таджикистаном
В России упростили использование маткапитала
Минтруд разъяснил особенности оплаты труда в нерабочие дни с 4 по 7 мая