Купальный сезон на Черном море начнется не раньше второй половины июня

Купальный сезон на черноморских курортах начнется не раньше второй половины июня, сообщил на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В этот период вода прогреется до комфортных 22 градусов тепла. По словам Вильфанда, именно такая температура воды оценивается специалистами как оптимальная для открытия купального сезона. "В такой воде уже можно комфортно купаться, даже с детьми", - отметил синоптик.

При этом он добавил, что уже в мае воздух в Краснодарском крае и Крыму начнет хорошо прогреваться. Днем будет выше 20-ти. Но вода нагревается значительно медленнее. Поэтому пока Вильфанд рекомендует воздержаться от приема водных процедур в море. Исключения - только для "моржей".