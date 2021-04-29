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29.04.2021 16:10
Рубрика: Власть

На Кубани 11 мая в связи с Радоницей объявили выходным днем

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Фото: Егор Еремов/ РИА Новости Фото: Егор Еремов/ РИА Новости
Фото: Егор Еремов/ РИА Новости

В Краснодарском крае 11 мая в связи с Радоницей объявлено выходным днем. Соответствующий указ подписал губернатор, по традиции рекомендуя руководителям предприятий сделать этот день для своих сотрудников нерабочим.

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
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"…Ежегодно в этот день на Кубани выходной. Жители края поминают тех, кого уже нет с нами рядом. Этот год не станет исключением", - прокомментировал Вениамин Кондратьев на своей странице в социальных сетях.

В документе, опубликованном на сайте администрации Краснодарского края, глава края поручил муниципальным службам обеспечить в городах условия для проведения поминальных мероприятий и охрану порядка.

Кроме того, в соседней Республике Адыгея к длинным выходным, с 1 по 11 мая, прибавят еще один выходной - это 13 мая, когда мусульмане будут отмечать праздник Ураза Байрам.

В последние годы в регионе Радоница по традиции объявляется праздником. В это время на юге обыкновенно устанавливается ясная теплая погода, поэтому жители не только ходят в храмы и поминают усопших, но и посещают кладбища, чтобы убрать могилы родственников и возложить цветы.

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