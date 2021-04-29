На Кубани до 12 мая продлили режим повышенной готовности

В Краснодарском крае до 12 мая продлили режим повышенной готовности. В четверг такое решение на заседании оперативного штаба принял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, который в ближайшее время подпишет соответствующее постановление. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

- Впереди майские праздники и начало курортного сезона, - сказал он. - Специалисты отмечают, что лучшая профилактика коронавируса - соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

По словам главврача главной краевой специализированной клинической инфекционной больницы Сергея Зотова, ограничения необходимо сохранять, пока в регионе не достигнут коллективного иммунитета.

Жители и гости края должны по-прежнему использовать средства защиты органов дыхания в местах массового пребывания, в том числе в объектах торговли, бытового обслуживания, транспорте, лифтах, на вокзалах, парковках и других общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Как и раньше, жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями, а также старше 65 лет необходимо "соблюдать режим самоизоляции".

Про данным властей, на сегодняшний день в регионе подтверждено 45 389 случаев заражения коронавирусом, а с выздоровлением выписаны 39 930 жителей.