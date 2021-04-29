На Кубани до 12 мая продлили режим повышенной готовности

Новости

Захарова прокомментировала призывы Зеленского изменить "нормандский формат" 16:54
80-летнюю Светлану Светличную отпустили из больницы 16:52
На границе Киргизии и Таджикистана обстреливают и захватывают заставы 16:40
Мутко: Субсидирование аренды жилья можно распространить на всю Россию 16:38
МИД РФ: Риски в поездках на зарубежные курорты перестали быть потенциальными 16:35
Захарова рассказала о грядущих переговорах Лаврова с генсеком ООН 16:32
Lufthansa хочет сократить 10 тысяч сотрудников в ФРГ на фоне пандемии 16:28
Бастрыкин возбудил дело за осквернение памятника красноармейцам в Чехии 16:22
Появились первые кадры из нового хоррора от создателя "Района №9" 16:13
Директор клиники, где умер актер Марьянов, получила условный срок и штраф 15:54
Песков сообщил о росте конфронтационного потенциала вокруг РФ 15:34
В Подмосковье горит цех по производству медпрепаратов 15:29
Опубликованы открытые варианты заданий ЕГЭ 2021 года 15:24
Около 64% россиян интересуются наукой 15:22
Глава ГКНБ Киргизии направляется в зону конфликта на границу с Таджикистаном 15:13
Ухудшение здоровья Михаила Абызова в СИЗО не связано с коронавирусом 15:12
В Кургане следствие оценит действия депутата, издевавшегося над волком 15:11
Пескову неизвестно о возможности продления нерабочих дней после 10 мая 15:09
Освящение куличей к Пасхе в храмах Москвы состоится с соблюдением мер 15:07
В Самаре после скандала уволилась директор пансионата для детей-инвалидов 14:54
МИД РФ пообещал ответные меры против Болгарии из-за высылки дипломата 14:47
Фасады исторических зданий в столице на Люсиновской улице отремонтируют 14:38
Росреестр исправил ошибки о 43 тысячах лесных участков 14:32
Актер из новых "Гардемаринов" задержан с наркотиками в Москве 14:20
Бывшего советника премьер-министра Украины подозревают в мошенничестве 14:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Как изменятся правила воинского учета
Как изменятся правила воинского учета
29.04.2021 16:22
Рубрика: Власть

На Кубани до 12 мая продлили режим повышенной готовности

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Краснодарском крае до 12 мая продлили режим повышенной готовности. В четверг такое решение на заседании оперативного штаба принял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, который в ближайшее время подпишет соответствующее постановление. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

На Ямале режим повышенной готовности продлили до 30 июня

- Впереди майские праздники и начало курортного сезона, - сказал он. - Специалисты отмечают, что лучшая профилактика коронавируса - соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

По словам главврача главной краевой специализированной клинической инфекционной больницы Сергея Зотова, ограничения необходимо сохранять, пока в регионе не достигнут коллективного иммунитета.

Жители и гости края должны по-прежнему использовать средства защиты органов дыхания в местах массового пребывания, в том числе в объектах торговли, бытового обслуживания, транспорте, лифтах, на вокзалах, парковках и других общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Как и раньше, жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и другими хроническими заболеваниями, а также старше 65 лет необходимо "соблюдать режим самоизоляции".

Про данным властей, на сегодняшний день в регионе подтверждено 45 389 случаев заражения коронавирусом, а с выздоровлением выписаны 39 930 жителей.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин ответил на спекуляции вокруг "Северного потока-2" словами Салтыкова-Щедрина
В Кремле обещают быстро найти замену SWIFT в случае необходимости
Медведев заявил, что "удаленка" сохранится и после пандемии
ФСБ задержала 16 украинцев, готовивших в России подрывы
В столкновениях на границе с Таджикистаном погиб один гражданин Киргизии
Путин: Государство обязательно продолжит программы поддержки семей
МИД: Россия не будет огульно всех заносить в список "недружественных стран"