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29.04.2021 15:58
Рубрика: Экономика

В Крыму водой реки Салгир начнут орошать сельхозполя

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму в рамках Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя построят водозаборное сооружение на реке Салгир. Вода оттуда будет использоваться для орошения сельскохозяйственных полей. Об этом заявил вице-премьер Совета министров РК - министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
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По его словам, строительство водозаборного сооружения для использования стока реки Салгир обойдется в 226 миллионов рублей. Проект предусматривает строительство водозабора на реке Салгир с дамбой и полигональным аварийным автоматическим сбросом. Эти сооружения планируется расположить на прилегающей к реке Салгир территории, в районе села Новозуевка, на границе Красногвардейского и Симферопольского районов.

- Строительство такого масштабного объекта в условиях дефицита водного ресурса существенно увеличит производство необходимого объема кормов, картофеля, овощей открытого грунта, зерна, кукурузы, сои, плодов и винограда, - пояснил Рюмшин. - Реализация проекта позволит обеспечить гарантированную подачу воды на орошение порядка 4,5 тысячи гектаров сельскохозяйственных угодий. Это поспособствует снижению социальной напряженности в Красногвардейском и Симферопольском районах, сокращению безработицы и улучшению социальных условий жизни населения.

Фото: iStock
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Ранее специалисты Крымского федерального университета предлагали использовать воду Салгира и в питьевых целях, ведь современные технологии позволяют добиться необходимого уровня ее очистки. Как считает гидролог, директор научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолий Копачевский, часть стока реки следует перебросить в Межгорный гидроузел, а после многоступенчатой очистки и обеззараживания вернуть ее в Симферополь, но уже в систему водопровода.

- Когда говорят о невозможности использования воды Салгира из-за ее загрязнения, надо иметь в виду, что днепровская вода была в Крыму грязнее, - считает Копачевский. - Поэтому есть лишь вопрос реализации необходимых технических мероприятий. Есть водопроводные очистные сооружения "Жаворонки", где есть полный комплекс многоступенчатой очистки, включая коагуляцию, отстаивание, сорбцию, фильтрацию, обеззараживание в полном объеме.

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