В отделениях ПФР рассказали, когда придет пенсия за май

Досрочная доставка пенсий в каждом регионе происходит по своим особенностям, с учетом работы местных почтовых отделений и банков, пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России.

Принцип досрочной доставки прост - если она выпадает на красный день календаря, то, соответственно, пенсия перечисляется заранее. Так как россияне в большинстве своем будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно, то пенсионерам, которые получают выплаты в эти дни, Пенсионный фонд деньги перечислит заранее. Однако при получении пенсии главную роль играет именно способ доставки. Большинство отделений банков в эти дни работать не будет, поэтому на карточки пенсии они зачислят в конце апреля. Но если же банки все-таки будут работать в нерабочие дни, то зачисление пенсий на банковские карты может быть произведена в обычном режиме.

А вот почта или другие доставочные организации в некоторые праздничные и нерабочие дни работают. Поэтому почтальон на дом может прийти тоже в день утвержденной доставки пенсии.

Так, например, в Краснодарском крае, где проживают свыше 1,65 млн получателей пенсий, и 40% из них получают пенсию в отделениях почтовой связи, почта начнет работать с 3 мая. И выплачивать пенсию жителям региона, которые получают ее именно в эту дату. Подробнее с графиком работы почтовых отделений можно ознакомиться на краевом сайте ПФР.

В центральной России, например, во Владимирской области, 1 и 9 мая во всех отделений почтовой связи - выходной день.

30 апреля и 8 мая почтовые отделения работают по установленному режиму работы, с сокращением продолжительности работы на 1 час, 2 мая - по установленному режиму работы, 3 мая - по режиму работы в субботу, 10 мая - по режиму работы в воскресенье.

Пенсии тем, кто получает их в первой половине месяца, ПФР перечислит в банки 29 апреля.

На Урале, в Свердловской области, выплата пенсии получателям, которым доставка пенсии осуществляется на дом (предприятием почтовой связи или другой организацией), начнется по графику с 3 мая 2021 года. Выплата за праздничный день 9 мая будет производиться 7, 8 мая. Более подробную информацию можно найти на сайте отделения ПРФ по Свердловской области. В Новосибирской области почтовые отделения также начнут работать с 3 мая.

А вот, например, в Приморье "Почта России" будет досрочно доставлять пенсии 7 и 8 мая получателям пенсии по графику за 9 число. В другие дни - согласно установленного графика доставки и работы почтовых отделений.