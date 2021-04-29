В Волгоградской области открыли мемориал железнодорожникам

Новости

Захарова прокомментировала призывы Зеленского изменить "нормандский формат" 16:54
80-летнюю Светлану Светличную отпустили из больницы 16:52
На границе Киргизии и Таджикистана обстреливают и захватывают заставы 16:40
Мутко: Субсидирование аренды жилья можно распространить на всю Россию 16:38
МИД РФ: Риски в поездках на зарубежные курорты перестали быть потенциальными 16:35
Захарова рассказала о грядущих переговорах Лаврова с генсеком ООН 16:32
Lufthansa хочет сократить 10 тысяч сотрудников в ФРГ на фоне пандемии 16:28
Бастрыкин возбудил дело за осквернение памятника красноармейцам в Чехии 16:22
Появились первые кадры из нового хоррора от создателя "Района №9" 16:13
Директор клиники, где умер актер Марьянов, получила условный срок и штраф 15:54
Песков сообщил о росте конфронтационного потенциала вокруг РФ 15:34
В Подмосковье горит цех по производству медпрепаратов 15:29
Опубликованы открытые варианты заданий ЕГЭ 2021 года 15:24
Около 64% россиян интересуются наукой 15:22
Глава ГКНБ Киргизии направляется в зону конфликта на границу с Таджикистаном 15:13
Ухудшение здоровья Михаила Абызова в СИЗО не связано с коронавирусом 15:12
В Кургане следствие оценит действия депутата, издевавшегося над волком 15:11
Пескову неизвестно о возможности продления нерабочих дней после 10 мая 15:09
Освящение куличей к Пасхе в храмах Москвы состоится с соблюдением мер 15:07
В Самаре после скандала уволилась директор пансионата для детей-инвалидов 14:54
МИД РФ пообещал ответные меры против Болгарии из-за высылки дипломата 14:47
Фасады исторических зданий в столице на Люсиновской улице отремонтируют 14:38
Росреестр исправил ошибки о 43 тысячах лесных участков 14:32
Актер из новых "Гардемаринов" задержан с наркотиками в Москве 14:20
Бывшего советника премьер-министра Украины подозревают в мошенничестве 14:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Как изменятся правила воинского учета
Как изменятся правила воинского учета
29.04.2021 16:17

В Волгоградской области открыли мемориал железнодорожникам

Текст: Роман Мерзляков
Администрация Волгоградской области и ОАО "Российские железные дороги" заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере железнодорожного транспорта на 2021-2023 годы. Подписи под документом поставили губернатор Андрей Бочаров и начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

У региона выстроено эффективное сотрудничество с крупнейшими компаниями. Это позволяет решать самые сложные задачи развития инфраструктуры, нужной людям. Альмеев представил Бочарову итоги работы компании за первый квартал 2021 года, а также планы по дальнейшей модернизации инфраструктуры, увеличению пассажиропотока и объема грузоперевозок.

Фото: пресс-службы администрации Волгоградской области
В волгоградских муниципалитетах создадут новые точки притяжения

Так, реконструирован вокзальный комплекс станции Волгоград-I. Модернизирована остановка "Мамаев курган" и возведена новая платформа "Университетская". Построена железнодорожная ветка до аэропорта. Обновили подвижной состав для пригородного сообщения. Реконструирована детская железная дорога в пойме реки Царицы.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, pавершена реконструкция мостового перехода через Дон со строительством нового моста на участке Морозовская - Волгоград, построена тяговая подстанция Овражная в Камышинском районе и путевая развязка в Гумраке. Завершается комплексная реконструкция участка железной дороги от станции Максима Горького до Тихорецкой-Крымской. Близится к концу проектирование четырех путепроводов в местах пересечения автодорог общего пользования с участками железной дороги. Проводится модернизация самой станции.

А в городе Петров Вал Камышинского района открыли мемориал, посвященный труженикам железнодорожного транспорта.

- В канун 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы делаем еще один реальный шаг по восстановлению исторической правды. Петров Вал - один из центров, который помог нашему Отечеству, нашей Родине победить в Сталинградской битве, а затем и в Великой Отечественной войне. Советские железнодорожники, труженики наших регионов сделали все, чтобы дорога была построена, чтобы можно было подвозить боеприпасы, оружие и технику, чтобы мы могли победить, - отметил Андрей Бочаров.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
На юге Волгограда построят комплекс скорой помощи

Мемориальный комплекс включает в себя сразу несколько объектов. Рядом со зданием вокзала установлен паровоз-памятник серии Эр 774-69. Сооружен памятный знак, посвященный железнодорожникам и строителям фронтовой магистрали Иловля - Петров Вал - Саратов. До конца года в сквере Железнодорожников установят скамейки, цветочные вазоны, урны, выложат плиткой прогулочные зоны, обустроят детский городок и скейт-площадку, смонтируют системы видеонаблюдения, освещения, сделают парковочные места. Приступили в сквере и к озеленению.

За последние четыре года РЖД инвестировали на территории Волгоградской области 37,6 миллиарда рублей. Общий объем вложений, запланированный на 2021-2025 годы, - 60,6 миллиарда. Будет создано 400 рабочих мест, а налоговые поступления вырастут на 1,9 миллиарда рублей.

Протяженность железных дорог Волгоградской области составляет 1521,6 километра. Железнодорожная сеть региона включает 54 участка, где размещаются более 70 грузовых, участковых и сортировочных станций. На объектах РЖД работают 10 тысяч жителей.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоградская область - вперёд, к новым целям

Главное сегодня

Путин ответил на спекуляции вокруг "Северного потока-2" словами Салтыкова-Щедрина
В Кремле обещают быстро найти замену SWIFT в случае необходимости
Медведев заявил, что "удаленка" сохранится и после пандемии
ФСБ задержала 16 украинцев, готовивших в России подрывы
В столкновениях на границе с Таджикистаном погиб один гражданин Киргизии