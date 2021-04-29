В Волгоградской области открыли мемориал железнодорожникам

Администрация Волгоградской области и ОАО "Российские железные дороги" заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере железнодорожного транспорта на 2021-2023 годы. Подписи под документом поставили губернатор Андрей Бочаров и начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев.

У региона выстроено эффективное сотрудничество с крупнейшими компаниями. Это позволяет решать самые сложные задачи развития инфраструктуры, нужной людям. Альмеев представил Бочарову итоги работы компании за первый квартал 2021 года, а также планы по дальнейшей модернизации инфраструктуры, увеличению пассажиропотока и объема грузоперевозок.

Так, реконструирован вокзальный комплекс станции Волгоград-I. Модернизирована остановка "Мамаев курган" и возведена новая платформа "Университетская". Построена железнодорожная ветка до аэропорта. Обновили подвижной состав для пригородного сообщения. Реконструирована детская железная дорога в пойме реки Царицы.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, pавершена реконструкция мостового перехода через Дон со строительством нового моста на участке Морозовская - Волгоград, построена тяговая подстанция Овражная в Камышинском районе и путевая развязка в Гумраке. Завершается комплексная реконструкция участка железной дороги от станции Максима Горького до Тихорецкой-Крымской. Близится к концу проектирование четырех путепроводов в местах пересечения автодорог общего пользования с участками железной дороги. Проводится модернизация самой станции.

А в городе Петров Вал Камышинского района открыли мемориал, посвященный труженикам железнодорожного транспорта.

- В канун 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне мы делаем еще один реальный шаг по восстановлению исторической правды. Петров Вал - один из центров, который помог нашему Отечеству, нашей Родине победить в Сталинградской битве, а затем и в Великой Отечественной войне. Советские железнодорожники, труженики наших регионов сделали все, чтобы дорога была построена, чтобы можно было подвозить боеприпасы, оружие и технику, чтобы мы могли победить, - отметил Андрей Бочаров.

Мемориальный комплекс включает в себя сразу несколько объектов. Рядом со зданием вокзала установлен паровоз-памятник серии Эр 774-69. Сооружен памятный знак, посвященный железнодорожникам и строителям фронтовой магистрали Иловля - Петров Вал - Саратов. До конца года в сквере Железнодорожников установят скамейки, цветочные вазоны, урны, выложат плиткой прогулочные зоны, обустроят детский городок и скейт-площадку, смонтируют системы видеонаблюдения, освещения, сделают парковочные места. Приступили в сквере и к озеленению.

За последние четыре года РЖД инвестировали на территории Волгоградской области 37,6 миллиарда рублей. Общий объем вложений, запланированный на 2021-2025 годы, - 60,6 миллиарда. Будет создано 400 рабочих мест, а налоговые поступления вырастут на 1,9 миллиарда рублей.

Протяженность железных дорог Волгоградской области составляет 1521,6 километра. Железнодорожная сеть региона включает 54 участка, где размещаются более 70 грузовых, участковых и сортировочных станций. На объектах РЖД работают 10 тысяч жителей.