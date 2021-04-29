В Волгоградской области половодье разрушило автомобильный мост

Весенний паводок размыл дамбу, в результате чего рухнул мост 1913 года постройки у села Липовка под Волгоградом и затопило автодорогу к селу Романовка.

Как сообщает облпрокуратура, в связи с ЧП выяснилось, что у сооружения нет собственника. В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку бездействию муниципалитета по факту не принятия бесхозного имущества на баланс.

По информации агентства "Интерфакс", во время обрушения никто не пострадал. Сейчас территория оцеплена, организованы объездные пути.