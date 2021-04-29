Бастрыкин взял на контроль дело о нападении на девочку в Челябинске

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход расследования о нападении педофила на девочку в Челябинске. Задержанному очевидцами преступнику уже предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе следственного ведомства.

- Днем 27 апреля в подъезде одного из жилых домов Челябинска 52-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил преступление против половой неприкосновенности восьмилетней девочки, - пояснили в пресс-службе СК РФ. - Преступление пресекла местная жительница, которая вошла в подъезд и закричала на преступника. Пытаясь скрыться, обвиняемый несколько раз ударил женщину, выбежал из подъезда, но был задержан подоспевшими местными жителями.

Фигуранту предъявлено обвинение по статье о насильственных действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, предусматривающей наказание на срок от 12 до 20 лет лишения свободы с последующим ее ограничением еще на два года.

В суд направлено ходатайство об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу, отметили в ведомстве