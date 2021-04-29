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29.04.2021 09:26
Рубрика: Экономика

Из Екатеринбурга в майские праздники организуют более тысячи авиарейсов

Текст: Татьяна Воробьева (Екатеринбург)

Екатеринбургский аэропорт Кольцово сформировал расписание на майские праздники. С 1 по 10 мая запланировано 1384 рейса.

Фото: iStock
Названы самые популярные российские города для командировок

"В 2019 году в такой же период было выполнено 1405 рейсов. В 2020-м из-за пандемии - в пять раз меньше", - уточнил Андрей Клименских, директор по стратегическим коммуникациям. Во время весенних каникул для уральцев организуют 49 российских и 12 зарубежных направлений.

Самым популярным заграничным направлением назвали Дубай: в крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов отправятся восемь рейсов. Также, несмотря на сохранившиеся ограничения, из Екатеринбурга можно отправиться в Ларнаку, Каир, Минск, Ереван и другие города. Для путешественников, которые предпочитают нетипичные маршруты, есть прямой рейс к киргизскому Иссык-Кулю, красивейшему и одному из самых крупных в мире озер.

Запланировано около дюжины вылетов в сутки на российские черноморские курорты в Анапу, Симферополь и Сочи, их организуют семь авиакомпаний. Также прямыми рейсами из Екатеринбурга можно отправиться в такие популярные у туристов города как Казань, Нижний Новгород, Калининград, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону.

"В майские праздники пассажиры Кольцово смогут улететь по 20 субсидируемым внутрироссийским маршрутам, среди которых новые направления - Братск, Чебоксары, Киров и Ульяновск", - добавили в аэропорту.

Субсидируемые авиабилеты могут начать продавать через портал госуслуг
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