Многодетные семьи Тюменской области смогут покупать новое жилье

Новости

В Дагестане объявили выходными 13 и 14 мая 12:34
Пункты вакцинации от COVID-19 в Подмосковье будут работать в майские праздники 12:28
Репетицию воздушного парада над Калининградом показали на видео 12:23
Весной к контрольным проверкам привлекалось более 300 тысяч военнослужащих 12:20
В Москве назвали число желающих заключить брак в праздник 12:14
На Урале передано в суд дело об афере с биатлонным центром 12:14
Академик РАН оценил опасность "петербургского" штамма коронавируса 12:11
Некоторым заключенным в Испании разрешили иметь телефоны 12:10
Глава Минюста Чехии заявила о нескольких версиях причин взрывов во Врбетице 12:10
Получать "черную" и "серую" зарплату готовы лишь 36% россиян 11:49
Названы регионы-лидеры по раздельному сбору мусора 11:47
"Признание моей компетенции": Лоза о сравнении со Шварценеггером 11:44
Спрос на золотые украшения вырос на 52% 11:43
Эстония увеличит расходы на оборону 11:37
Более 100 тысяч школьников зарегистрировались на платформе "Сферум" 11:37
"Яндекс" объявил о покупке банка "Акрополь" 11:34
Джабаров прокомментировал отключение РФ от SWIFT 11:16
Американский беспилотный вертолет врезался в борт военного корабля 11:05
Премьер Саксонии заявил о желании ФРГ поскорее запустить Северный поток-2 11:03
Минпромторг, Минсельхоз и ФАС проработают вопрос снижения экспорта гречихи 11:00
В Якутске задержали молодых людей, потушивших Вечный огонь 10:59
Москвич оплатил доставку еды с автоматом на плече 10:39
Россияне сообщили о готовности перейти на электронные трудовые документы 10:39
На Байкале мужчина разбился насмерть, столкнувшись с ледяной глыбой 10:38
Россияне рассказали, где проведут майские праздники 10:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Кто первым получит "ЭпиВакКорону" и почему привиться лучше, чем заболеть
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Верховный суд объяснил, как после развода выплачивать общий кредит
Как изменятся правила воинского учета
Как изменятся правила воинского учета
29.04.2021 11:30
Рубрика: Общество

Многодетные семьи Тюменской области смогут покупать новое жилье

Текст: Анастасия Ландышева (Тюмень)
Новый законопроект, разработанный по поручению губернатора, анонсировали на заседании правительства Тюменской области 28 апреля. Документ позволит многодетным семьям покупать на социальные выплаты жилье на вторичном рынке.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ранее эта категория льготников могла направить денежную помощь только на новые квадратные метры. До июля прошлого года многодетные бесплатно получали земельные участки за городом, в зоне ИЖС - никакие выплаты им не полагались.

Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
11 школ и 11 детсадов появятся в Тюменской области до середины 2023 года

Александр Моор подчеркнул, что предложенная к рассмотрению и обсуждению инициатива расширит возможности семей, воспитывающих более двух детей, для улучшения жилищных условий.

- Деньги можно направить не только на покупку квартиры или дома, но и на погашение ипотечного кредита, - заявил глава региона.

Однако будущим заявителям нужно учесть некоторые нюансы: если они выбирают квартиру, то обязательно благоустроенную, а если частный дом, то построенный не более 10 лет назад. К тому же на момент оформления бумаг по выплате в семье должно быть трое или более детей не старше 18 лет, родители должны проживать в регионе не менее пяти лет, а нуждающимся в улучшении жилищных условий может быть признан хотя бы один член семьи, а не все, как было раньше.

Добавим, что многодетные семьи в регионе, кроме социальной выплаты на жилье, могут претендовать на денежные выплаты на детей, бесплатную молочную кухню для детей от года до двух, бесплатные лекарства и медицинские изделия для детей до шести лет, бесплатный проезд в общественном транспорте для детей школьного возраста, 30-процентную компенсацию стоимости услуг ЖКХ.

В регионах Общество Семья и дети Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюменская область. Открытое будущее

Главное сегодня

Совфед подготовит предложения об усилении наказания за серые зарплаты
Посольство РФ опровергло информацию о заморозке соглашения о базе ВМФ в Судане
Боррель признал невозможность отключения России от SWIFT
В Индию прибыли два самолета МЧС России с гуманитарным грузом
Китай запустил на орбиту базовый модуль национальной космической станции
Как россияне будут отдыхать и работать в майские праздники
Подходит ли "ЭпиВакКорона" для пожилых и как готовиться к вакцинации