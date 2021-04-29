Многодетные семьи Тюменской области смогут покупать новое жилье

Новый законопроект, разработанный по поручению губернатора, анонсировали на заседании правительства Тюменской области 28 апреля. Документ позволит многодетным семьям покупать на социальные выплаты жилье на вторичном рынке.

Ранее эта категория льготников могла направить денежную помощь только на новые квадратные метры. До июля прошлого года многодетные бесплатно получали земельные участки за городом, в зоне ИЖС - никакие выплаты им не полагались.

Александр Моор подчеркнул, что предложенная к рассмотрению и обсуждению инициатива расширит возможности семей, воспитывающих более двух детей, для улучшения жилищных условий.

- Деньги можно направить не только на покупку квартиры или дома, но и на погашение ипотечного кредита, - заявил глава региона.

Однако будущим заявителям нужно учесть некоторые нюансы: если они выбирают квартиру, то обязательно благоустроенную, а если частный дом, то построенный не более 10 лет назад. К тому же на момент оформления бумаг по выплате в семье должно быть трое или более детей не старше 18 лет, родители должны проживать в регионе не менее пяти лет, а нуждающимся в улучшении жилищных условий может быть признан хотя бы один член семьи, а не все, как было раньше.

Добавим, что многодетные семьи в регионе, кроме социальной выплаты на жилье, могут претендовать на денежные выплаты на детей, бесплатную молочную кухню для детей от года до двух, бесплатные лекарства и медицинские изделия для детей до шести лет, бесплатный проезд в общественном транспорте для детей школьного возраста, 30-процентную компенсацию стоимости услуг ЖКХ.