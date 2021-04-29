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29.04.2021 08:23

Дорога особого значения

Северный широтный ход достроят за счет инфраструктурных кредитов
Текст: Елена Мационг (ЯНАО)
Российская газета - Экономика УРФО № 93(8444)
У Северного широтного хода (СШХ) появились серьезные перспективы. Он может быть достроен с помощью нового финансового механизма: инфраструктурных бюджетных кредитов. Об этом сообщил в послании Федеральному собранию глава государства.
Фото: РИА Новости
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До конца 2023 года на самые значимые региональные проекты планируется выдать таких кредитов на 500 миллиардов рублей. Ставка по ним составит не больше трех процентов годовых, максимальный срок заимствования - 15 лет. Одним из пилотных проектов назван Северный широтный ход.

Что это даст регионам, бизнесу и всей российской экономике?

Северный широтный ход - железнодорожный коридор протяженностью 707 километров от станции Обская до Надыма. Он соединит Северную и Свердловскую железные дороги в единую систему и откроет короткий выход грузам к Северному морскому пути, а именно к порту Сабетта в Карском море. Оттуда их смогут доставлять практически в любую точку света, причем в два-три раза быстрее, чем обычно.

Дорога прокладывается в рамках концессионного соглашения. Общий объем финансирования работ - 260 миллиардов рублей. Транспортный коридор предполагает строительство моста с автомобильными и железнодорожными путями через реку Обь в районе Салехарда общей длиной 40 километров. Только на него планируется затратить 60 миллиардов рублей. Кроме того, будет построен железнодорожный участок от станции Бованенково до порта Сабетта.

О коротком пути по северным морям из Европы на Дальний Восток грезил еще Михайло Ломоносов. Чтобы понять, какие преимущества он дает, достаточно взглянуть на глобус: расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока - 7,5 тысячи морских миль, а если плыть через Суэцкий канал - уже 12,4. От Мурманска до японской Иокогамы по Севморпути нужно преодолеть 5,7 тысячи миль, через Суэц - в два раза больше. Конечно, при условии, что на восток от Сабетты ледоколы обеспечат стабильную и безопасную навигацию.

Пока этот порт известен в основном благодаря проекту по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ". Но перспективы отправки и контейнеров из Сабетты уже не кажутся такими фантастическими, как раньше. Об этом в очередной раз громко заговорили месяц назад, когда в Суэцком канале село на мель судно и перегородило проход остальным. Ситуация привела к огромным потерям бизнеса по всему миру.

Перевозки по Севморпути считаются перспективными и благодаря глобальному потеплению. По словам климатологов, не исключено, что лет через 15-20 будет возможна круглогодичная навигация по северным морям. Поэтому и строительство наземных подходов к ним приобретает особое значение.

Фото: iStock
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Широтный ход по планам должен быть запущен в эксплуатацию уже в первом квартале 2023 года. Но сроки эти до сих пор вызывали сомнение. Главным образом из-за основного, технически сложного и дорогостоящего объекта - моста через Обь в районе Салехарда. Начало его строительства переносилось уже несколько раз, но теперь, очевидно, дело сдвинется.

- Безусловно, Ямал готов выступить пилотным регионом для внедрения нового финансового механизма, - отметил глава ЯНАО Дмитрий Артюхов. - СШХ имеет важнейшее значение для дальнейшего освоения Арктики. Это ключевое звено, которое изменит логистику, позволит развивать промышленный потенциал и снизит стоимость новых проектов.

-Транссиб сегодня с трудом "переваривает" те объемы грузов, которые на него ложатся. Магистраль давно нуждается в укреплении, расширении отдельных участков, - отмечает вице-президент Уральской ТПП Александр Макаров. - Если это произойдет, плюс возведут СШХ, резко поднимется востребованность обновленного пути на международном уровне.

Прямая речь

Виталий Савельев, министр транспорта РФ:

- Строительство железной дороги Обская-Салехард-Надым даст импульс экономическому и территориальному развитию Арктики, создаст потенциал для развития месторождений и решит проблему перегруженности существующего южного маршрута. Кроме того, сократится протяженность маршрутов до Балтийского, Баренцева и Карского морей. В результате реализации проекта в северном широтном направлении появится железнодорожная инфраструктура общей протяженностью 2353 километра.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Салехард

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