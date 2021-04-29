Северный широтный ход достроят за счет инфраструктурных кредитов

У Северного широтного хода (СШХ) появились серьезные перспективы. Он может быть достроен с помощью нового финансового механизма: инфраструктурных бюджетных кредитов. Об этом сообщил в послании Федеральному собранию глава государства.

До конца 2023 года на самые значимые региональные проекты планируется выдать таких кредитов на 500 миллиардов рублей. Ставка по ним составит не больше трех процентов годовых, максимальный срок заимствования - 15 лет. Одним из пилотных проектов назван Северный широтный ход.

Что это даст регионам, бизнесу и всей российской экономике?

Северный широтный ход - железнодорожный коридор протяженностью 707 километров от станции Обская до Надыма. Он соединит Северную и Свердловскую железные дороги в единую систему и откроет короткий выход грузам к Северному морскому пути, а именно к порту Сабетта в Карском море. Оттуда их смогут доставлять практически в любую точку света, причем в два-три раза быстрее, чем обычно.

Дорога прокладывается в рамках концессионного соглашения. Общий объем финансирования работ - 260 миллиардов рублей. Транспортный коридор предполагает строительство моста с автомобильными и железнодорожными путями через реку Обь в районе Салехарда общей длиной 40 километров. Только на него планируется затратить 60 миллиардов рублей. Кроме того, будет построен железнодорожный участок от станции Бованенково до порта Сабетта.

О коротком пути по северным морям из Европы на Дальний Восток грезил еще Михайло Ломоносов. Чтобы понять, какие преимущества он дает, достаточно взглянуть на глобус: расстояние от Санкт-Петербурга до Владивостока - 7,5 тысячи морских миль, а если плыть через Суэцкий канал - уже 12,4. От Мурманска до японской Иокогамы по Севморпути нужно преодолеть 5,7 тысячи миль, через Суэц - в два раза больше. Конечно, при условии, что на восток от Сабетты ледоколы обеспечат стабильную и безопасную навигацию.

Пока этот порт известен в основном благодаря проекту по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ". Но перспективы отправки и контейнеров из Сабетты уже не кажутся такими фантастическими, как раньше. Об этом в очередной раз громко заговорили месяц назад, когда в Суэцком канале село на мель судно и перегородило проход остальным. Ситуация привела к огромным потерям бизнеса по всему миру.

Перевозки по Севморпути считаются перспективными и благодаря глобальному потеплению. По словам климатологов, не исключено, что лет через 15-20 будет возможна круглогодичная навигация по северным морям. Поэтому и строительство наземных подходов к ним приобретает особое значение.

Широтный ход по планам должен быть запущен в эксплуатацию уже в первом квартале 2023 года. Но сроки эти до сих пор вызывали сомнение. Главным образом из-за основного, технически сложного и дорогостоящего объекта - моста через Обь в районе Салехарда. Начало его строительства переносилось уже несколько раз, но теперь, очевидно, дело сдвинется.

- Безусловно, Ямал готов выступить пилотным регионом для внедрения нового финансового механизма, - отметил глава ЯНАО Дмитрий Артюхов. - СШХ имеет важнейшее значение для дальнейшего освоения Арктики. Это ключевое звено, которое изменит логистику, позволит развивать промышленный потенциал и снизит стоимость новых проектов.

-Транссиб сегодня с трудом "переваривает" те объемы грузов, которые на него ложатся. Магистраль давно нуждается в укреплении, расширении отдельных участков, - отмечает вице-президент Уральской ТПП Александр Макаров. - Если это произойдет, плюс возведут СШХ, резко поднимется востребованность обновленного пути на международном уровне.

Прямая речь

Виталий Савельев, министр транспорта РФ:

- Строительство железной дороги Обская-Салехард-Надым даст импульс экономическому и территориальному развитию Арктики, создаст потенциал для развития месторождений и решит проблему перегруженности существующего южного маршрута. Кроме того, сократится протяженность маршрутов до Балтийского, Баренцева и Карского морей. В результате реализации проекта в северном широтном направлении появится железнодорожная инфраструктура общей протяженностью 2353 километра.