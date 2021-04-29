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29.04.2021 08:47

Без грифа секретности

Высвобождающиеся мощности оборонной промышленности загрузят ученые и малый бизнес
Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 93(8444)
Свердловская оборонка вступит в научно-промышленный кластер двойного назначения по металлургии и металлообработке.
Технологии, которые разрабатывались для Минобороны, найдут применение и на гражданском рынке. Фото: Татьяна Андреева/РГ Технологии, которые разрабатывались для Минобороны, найдут применение и на гражданском рынке. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Технологии, которые разрабатывались для Минобороны, найдут применение и на гражданском рынке. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Это консорциумная форма кооперации между ОПК, вузами, малым и средним инновационным бизнесом с целью выпуска высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, чтобы исключить простои оборудования на предприятиях в связи со снижением гособоронзаказа (ГОЗ), - поясняет Елена Антипина, гендиректор Института государственно-частного планирования.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Она возглавляет межведомственную рабочую группу по кластерам двойного назначения при коллегии Военно-промышленной комиссии. Туда входят представители Минобороны, Минпромторга, Минэкономразвития, Минобрнауки (эти органы исполнительной власти готовы скоординировать меры поддержки и направить их на диверсификацию ОПК). А также Минприроды и Минстрой как крупные потребители по нацпроектам и программам импортозамещения.

В первую очередь в кластере ждут предприятия, у которых планируется снижение ГОЗ в связи с принятием госпрограммы производства вооружений до 2027 года.

- Мы понимаем, сколько примерно людей, площадей и оборудования может высвободиться. Соответственно можно вытащить эти кадры и технологии из закрытого контура в приоткрытый, где гриф секретности снят частично или полностью. Наша задача - поддержать технологии двойного назначения и вовремя вывести их на рынок, чтобы не только Минобороны, но и гражданский потребитель получил конкурентоспособную продукцию. В третьем контуре, открытом, мы будем создавать специальные проектные компании под реализацию гражданской продукции, в том числе на экспорт, - подчеркивает Антипина.

В 2020 году доля "мирного" производства в уральском ОПК превысила 32 процента, в 2021 году ожидается 34,3

По словам Николая Клейна, президента Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, соглашение по формированию кластеров двойного назначения было подписано на форуме "Армия-2020". Уральские заводы в прошлом году направили на диверсификацию свыше девяти миллиардов рублей. Фактически пандемия стала мощным импульсом для наращивания выпуска гражданской продукции и расширения номенклатуры. В среднем по объединению доля "мирного" производства в общем объеме превысила 32 процента, в 2021 году эту цифру собираются довести до 34,3. Предприятия, которые были задействованы в борьбе с новой инфекцией, резко увеличили продажи. В частности, отгрузка ИВЛ выросла в десять раз, всего потребители получили 13 850 аппаратов.

Фото: Алексей Сухоруков
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Лидером свердловского кластера выбрана компания "Ростехком", специализирующаяся на металлообработке. Сегодня ее оборудование загружено в три смены, поэтому имеет смысл объединиться и дозагрузить мощности ОПК. Кроме того, оборонка может подключиться к НИОКР по жидкой ковке, аддитивным технологиям.

- Сердцевиной кластера станет центр компетенций, в котором мы хотим объединить компетенции УрО РАН и УрФУ с практикой и сырьевой базой: региональным центром лазерных технологий, компанией АВИСМА и другими, - отмечает Елена Антипина.

Чтобы стимулировать предприятия вступать в кластеры, ФАС упростила закупки сложносоставной продукции, произведенной двумя или более участниками консорциума, добавила глава межведомственной рабочей группы. По 223-ФЗ такие торги уже разрешены, в 44-ФЗ понятие научно-технического коллектива вскоре будет внесено. Это позволит готовить техзадание внутри кластера и выходить с ним на конкурс, избегая кучи промежуточных процедур.

Проектный офис кластера двойного назначения в Свердловской области уже создан, как ожидается, в июле будет подписано соглашение с основными его участниками.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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