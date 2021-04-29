В технопарке высоких технологий яблоку негде упасть: собралось не меньше сотни директоров, чтобы из первых уст услышать, как принципы бережливого производства помогли первопроходцам нацпроекта "Производительность труда" добиться фантастических результатов.

- Год назад я сам думал, что это нереально, тем более на нашем предприятии, которому уже 80 лет, - признается Василий Радько, гендиректор Каменск-Уральского завода по обработке цветных металлов (КУЗОЦМ).

Вступили в программу адресной поддержки каменцы в мае 2020-го. В качестве пилотных потоков выбрали два: медную шину и проволоку из медно-никелевых сплавов. Оба в выручке занимали не менее 10 процентов, но принципиально отличались. Доля КУЗОЦМ на рынке медной шины мала в силу высокой себестоимости. Снизив ее, можно увеличить продажи. По проволоке ситуация иная: в России ее изготавливают всего два завода, оба обеспечены заказами на 2-3 месяца вперед, рост производительности позволит быстрее удовлетворять спрос.

- В команду улучшений вошли 16 человек, все замотивированы финансово и личностно. Планировали время производства одной медной шины сократить с 58 часов до 22, в итоге добились 19. Объем "незавершенки" уменьшился с 29,8 до 3 тонн, фактически до одной бухты. Производительность выросла в восемь раз при тех же затратах, а выработка на одного сотрудника - на 678 процентов! - делится опытом Василий Радько.

Еще более впечатляющие цифры по медно-никелевой проволоке: время производства одной тонны сократилось с 809 до 112 часов, выработка на каждого сотрудника приросла на 714 процентов. В планах у КУЗОЦМ - подать заявки в федеральный и региональный фонды развития промышленности (ФРП) и получить до 87 миллионов рублей по льготной ставке на реализацию инвестпроектов.

Директор завода рассказывает без прикрас: препятствий было много, персонал сомневался, нужно ли все это. Изменил ситуацию в корне переход на сдельно-премиальную форму оплаты труда.

Крупнейшему производителю твинблоков на Урале нацпроект помог возобновить модернизацию площадок в Березовском и Рефтинском. В рабочую группу, помимо штатных специалистов, включили трех студентов. Они частично разгрузили коллег, а взамен получили бесценный опыт не по учебнику.

- Выявили 30 проблемных точек. Запасы материалов сократили почти на 73 процента, выработку подняли на 16, - говорит директор по производству объединения "Теплит" Андрей Вишневский. - Модернизация рассчитана на 2,5 года, мы планируем привлечь на льготной основе 170 миллионов рублей.

Больше всего вопросов задавали представителям Уральского дизель-моторного завода (УДМЗ). И не только потому, что они первыми в регионе получили статус модельного предприятия, но и потому, что аккумулировали уникальный опыт. Сократили время изготовления дизель-генератора со 170 дней до 51,2, создали 19 эталонных потоков, расширили склад в 2,5 раза и высвободили 6,5 тысячи квадратных метров под выпуск новых видов продукции.

Генераторы идей - бригадиры. Для них создают все условия, чтобы часть вопросов решалась еще "внизу"

- Поставлена задача занять 30 процентов рынка к 2023 году. Для этого надо минимизировать все потери на каждом переделе. Поэтому мы пошли к линейному персоналу с двумя вопросами: "Какие операции в вашей работе самые физически сложные и самые долгие?" Так удалось выявить 84 проблемы, из-за которых терялось от 27 до 56 тысяч минут, - говорит Андрей Терещук, начальник отдела по развитию производственной системы.

Генераторы идей на УДМЗ - бригадиры, 50 процентов зарплаты они получают не за выполнение производственного плана за станками, а за оргфункции и достижение результата.

- Мы создали такие условия, чтобы часть вопросов снималась еще "внизу". Для этого в цехах появились инфостенды, мобильное приложение, через которое любой может сообщить о возникшей проблеме, подать предложение, - поясняет гендиректор завода Петр Скворцов.

Начинать с изменения мышления персонала советует и Николай Поляков, глава компании "Здравмедтех-Екатеринбург", которая шьет спецодежду для врачей. Кроме того, он считает необходимым создавать проектные офисы на предприятиях, чтобы после ухода экспертов регионального центра компетенций (РЦК) не наступил спад.

Уже 93 предприятия региона вошли в нацпроект, а до 2024 года их будет 297. Базовыми отраслями являются обрабатывающие производства, АПК, транспорт и логистика, строительство. В апреле 2021 года в перечень добавили торговлю, но исключили ЖКХ. Участники программы могут рассчитывать на льготные займы под один процент от ФРП, льготное кредитование субъектов МСП, инвестиционный налоговый вычет, бесплатные консультации и экспертную поддержку по оптимизации производственных процессов, а также экспортный акселератор.

- В 2021 году внесено несколько изменений в нацпроект. В частности, отменили верхнюю границу выручки для участников, допустимую долю иностранного капитала подняли до 50 процентов. Целевой показатель прироста производительности теперь составляет плюс пять процентов к базе ежегодно, - информирует гендиректор Фонда технологического развития промышленности Свердловской области Александр Казаков.

Еще одно новшество: с 2021 года консультирование оказывают только ФЦК и РЦК, сторонние консалтинговые фирмы государство больше не привлекает. Соответственно в регионе планируют расширять штат экспертов.

- Уровень удовлетворенности работой РЦК среди предприятий - 95 процентов - один из самых высоких в России. Также мы одни из первых получили комплексный сертификат. Но надо осознавать: эксперты не волшебники. Их задача - научить промышленников самим находить и ликвидировать потери. Только при командной работе всей вертикали можно получить эффект, - резюмирует Казаков.

Прямая речь

Александр Высокинский, первый заместитель губернатора Свердловской области:

- Наш регион является одним из наиболее развитых индустриально, обладает высоким научным потенциалом, богатой ресурсной базой. Сегодня у нас внедрено более 50 пилотных потоков, которые помогают сокращать затраты и оптимизировать производство. Все это влияет на увеличение производительности труда, конкурентность наших предприятий. И в целом позволяет решать задачи по улучшению качества жизни людей.