На Среднем Урале утвердили критерии домов под снос по проекту КРТ

Правительство Свердловской области утвердило критерии для домов, которые могут быть включены в проекты комплексного развития территорий. Под снос пойдут малоэтажные бараки, построенные для работников заводов. Они не признаны аварийными, но уже обветшали и малопригодны для жизни. По данным фонда капремонта, только в Екатеринбурге таких наберется более 1300, сообщили в департаменте информационной политики.

Напомним, проект КРТ в столице Среднего Урала вызвал небывалый ажиотаж. И хотя по оценке экспертов под него попадает всего три-четыре процента жилья, тема затронула и инвесторов, и граждан, которые при переселении должны получить компенсацию.

"Наша первоочередная задача - обновить изношенный обветшавший фонд", - сказал министр строительства и развития инфраструктуры области Михаил Волков.

Такого жилья, которое возводилось для сотрудников эвакуированных на Урал предприятий, до сих пор много на Уралмаше и Эльмаше. Согласно постановлению правительства, комплексное развитие территории жилой застройки можно проводить, если дома соответствуют одному из утвержденных критериев: они имеют высоту в три этажа и ниже, деревянные стены или деревянные перекрытия, введены в эксплуатацию до 1970 года.

Кстати, постановление позволяет включать в этот список и дома высотой до пяти этажей, если они были построены с 1946 по 1970 годы включительно. Также проект может затронуть здания, в которых нет центрального водопровода, канализации, электричества или отопления.

"Экономическая эффективность проектов по развитию территорий под четырех- и пятиэтажками для застройщиков невысока, часто она несоизмерима с затратами на расселения, особенно если сравнивать с расселением домов барачного типа. Поэтому вероятность их включения в проекты КРТ очень низка", - подчеркивает Волков.

В региональном правительстве определились и с тем, насколько изношен должен быть дом для того, чтобы его можно было ликвидировать: для деревянных зданий до пяти этажей высотой этот процент должен превысит отметку в 60, для построек из других материалов- 70.

"В проект КРТ могут быть включены и строения, стоимость кап ремонта которых превышает затраты на расселение", - уточнили в департаменте информполитики, отметив, что постановление отдельно защищает объекты культурного наследия.