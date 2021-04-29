Все больше жителей Среднего Урала получают чистую питьевую воду

Недавно в городе Ревде, где проживает 60 тысяч человек, презентовали передовой комплекс водоподготовки. Похожий в России есть только в многомиллионном Санкт-Петербурге.

На модернизацию, установку и запуск оборудования европейского уровня ушло почти восемь лет, затраты составили 1,4 миллиарда рублей. Вода после двухступенчатой фильтрации кристально чистая - в этом предложили лично убедиться губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.

- Очень вкусно. Чистая, рекомендую, - оценил глоток глава региона.

Уральский разлив

Станция водоподготовки способна очищать 45 тысяч кубометров в сутки. Самой Ревде необходимо в два раза меньше, остальное планируется использовать для снабжения соседних Первоуральска и Дегтярска.

Проект свердловчане реализовывали совместно с венгерскими партнерами. Новые технологии позволили сократить расход реагентов, а применение ультрафиолетового излучения для обеззараживания и хлорамина в совокупности с озонированием - навсегда отказаться от жидкого хлора.

- Безопасность употребления такой воды гарантирована, - заключил министр энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов и в доказательство выпил свою порцию.

Помимо средств бизнеса и бюджета, в проект привлекли и деньги местных жителей: инвестнадбавка заложена в тарифе. Но даже после глобальной модернизации водоподготовки о финале говорить рано, ведь для того, чтобы чистая вода полилась из крана каждого горожанина, необходимо заменить ветхие сети.

За четыре года со дна Черноисто-чинского пруда вывезут до 500 тысяч кубов ила. На очереди - реабилитация Шарташа

- За год это сделать невозможно. Необходимо внимательно посмотреть инвестиционную программу по замене труб. Главное, чтобы она не легла большой нагрузкой на жителей Ревды, - подчеркнул губернатор.

Кроме того, городу предстоит реконструкция очистных сооружений. Общая сумма затрат на это составит почти 940 миллионов рублей. Львиную долю (405 миллионов) возьмет на себя областная казна, еще 300 миллионов выделит Фонд содействия реформированию ЖКХ. Это позволит начать работы ближайшим летом, а полностью завершить до конца 2022 года.

Также в нынешнем году планируется ввести в эксплуатацию очистные в Слободо-Туринске, Бисерти, Волчанске, Верхней Туре и поселке Уфимском Ачитского городского округа. Еще в пяти муниципалитетах продолжится модернизация аналогичных объектов.

Как зеркало

Концентрация промпредприятий на Среднем Урале в четыре раза выше, чем в среднем по России, что неизбежно влияет на состояние окружающей среды. Причем проблемы накапливались десятилетиями. Поэтому так много внимания в регионе уделяется реализации задач, поставленных нацпроектом "Экология", активно проводятся работы по повышению качества не только водопроводной воды, но и природных источников - рек и озер.

Так, удалось коренным образом переломить ситуацию на Черноисточинском пруду близ Нижнего Тагила. Несколько лет назад горожане выкладывали в сети печальные фото зеленой липкой пены. Водоем "устал" от техногенной нагрузки, а заложенный природой механизм самоочищения дал сбой: "зеркало" померкло.

- За четыре ближайших года мы должны водохранилище привести в надлежащее состояние. Вывести со дна 500 тысяч кубометров мусора и ила. Общая сумма контракта - 440 миллионов рублей. Оборудуются площадки для складирования иловых отложений, обустраивается технологическая дорога для их вывоза. Черноисточинское - только первая ласточка. Уже разработана проектно-сметная документация на реабилитацию озера Шарташ, и дальше мы планируем очистить дно еще пяти водоемов, - сообщил министр природных ресурсов и экологии области Алексей Кузнецов.

Что такое прозрачная речка у дома, успели оценить 1,5 тысячи жителей Артемовского района. Прошлым летом здесь очистили от ила и мусорных наносов 2,5 километра русла реки Бобровки. Сейчас можно и щук половить, и вкусный чай заварить.

После многочисленных обращений уральцев минприроды запустило мониторинг качества воды рек на севере области: Ольховки, Тальтии, Ивделя. Разработка новых месторождений в этих некогда глухих местах сказалась на благополучии природы. И, чтобы не допустить необратимых процессов, ситуация взята на особый контроль. А владельцы горнодобывающих предприятий заверили, что готовы нести дополнительные траты для снижения техногенного влияния. В частности, вложить три миллиарда рублей в усовершенствование очистных сооружений и зарыбление рек.

Глубинные закрома

По данным минприроды, на Среднем Урале разведано и поставлено на государственный учет 820 месторождений подземных вод с общим запасом более 1,4 миллиона кубов в сутки. Востребованы глубинные закрома не меньше, чем наземные. Уже сегодня они обеспечивают водой более трети жителей региона. Строительство новых водозаборов ведется в Кушве и Верхней Туре. Ввод в эксплуатацию этих месторождений позволит городам отказаться от снабжения из поверхностных источников - в результате более качественной питьевой водой будут обеспечены около 37 тысяч жителей.

Для индустриального региона важно защитить эти запасы от внешнего загрязнения. Имеются в виду не только стоки в водоемы, но и вредные выбросы в воздух. Водоворот влаги в природе - дело тонкое. Именно поэтому все направления, заложенные в нацпроекте "Экология", тесно связаны, и добиться успеха можно только при постоянном контроле и конструктивном сотрудничестве с промышленниками.

Сегодня в Свердловской области действуют 26 соглашений с крупными предприятиями о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды. Их неотъемлемая часть - среднесрочные и долгосрочные экологические программы. Так, на СУГРЭС создается система сбора и очистки стоков: ее внедрение позволит минимизировать забор из Исетского водохранилища для технических нужд, а также полностью прекратить сброс воды. Компания "ФОРЕС" в нынешнем году вложит в повышение экологичности своих производств 160 миллионов рублей. ЕВРАЗ ведет модернизацию предприятий в соответствии с федеральным проектом "Чистый воздух", выделяет на новые природоохранные технологии свыше шести миллиардов рублей.