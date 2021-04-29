Роскачество проверило сливочные сосиски

Всего исследование прошли сосиски 20 популярных торговых марок. Роскачество проверило 145 показателей (из них 28 - касаются безопасности продукции).

К ряду торговых марок возникли претензии: в продукции четырех производителей были выявлены повышенные уровни общего количества микроорганизмов, еще в одной обнаружены патогены - сульфитредуцирующие клостридии (могут вырабатывать токсины, которые не дезактивируются при тепловой обработке).

Кроме того, продукция четырех производителей не соответствовала требованиям стандарта по содержанию жира.