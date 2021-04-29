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29.04.2021 10:14
Рубрика: Экономика

Роскачество проверило сливочные сосиски

Текст: Василий Кошкин
Роскачество проверило состав сливочных сосисок. По результатам исследования продукция только одной торговой марки претендует на право маркировки российским Знаком качества (полностью соответствует не только всем законодательным и нормативным нормам, но и требованиям опережающего стандарта Роскачества).

Всего исследование прошли сосиски 20 популярных торговых марок. Роскачество проверило 145 показателей (из них 28 - касаются безопасности продукции).

Фото: iStock
Роскачество выявило повышенное содержание нитратов в кабачковой икре

К ряду торговых марок возникли претензии: в продукции четырех производителей были выявлены повышенные уровни общего количества микроорганизмов, еще в одной обнаружены патогены - сульфитредуцирующие клостридии (могут вырабатывать токсины, которые не дезактивируются при тепловой обработке).

Кроме того, продукция четырех производителей не соответствовала требованиям стандарта по содержанию жира.

Экономика Товары и цены Госфонды и контрольные органы Роскачество

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