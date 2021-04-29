Россия может обогнать Китай по добыче золота

За последние четыре года в Китае, крупнейшем в мире производителе золота, объем добычи снизился. А в России добыча золота в последнее время, наоборот, увеличилась. "Предположительно, рост продолжится, поскольку в ближайшие годы будут сданы в эксплуатацию несколько крупных российских проектов", - считают в совете.

Мировая добыча золота в первом квартале 2021 года выросла на 4% до 851 т. На это повлияло восстановление рынков после сбоев, вызванных пандемией коронавируса. Однако общее предложение на рынке золота упало на 4%. В январе-марте переработка этого металла сократилась на 8% в годовом исчислении - главным образом из-за снижения цен на золото.

Общий мировой спрос на золото (815,7 т) остался на уровне прошлого квартала, но по сравнению с первым кварталом 2020 года он значительно снизился - на 23%. Впрочем, растет спрос на ювелирные украшения из золота и золотые слитки.

"По мере того как страны во всем мире продолжают восстанавливаться, экономики начали осторожно открываться заново. Это дало надежду на возврат потребительского доверия в первом квартале, о чем свидетельствует значительный рост спроса на золотые украшения", - отметила Луиза Стрит, старший рыночный аналитик отдела исследований Всемирного совета по золоту.