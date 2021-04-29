Россиянам стал доступен функциональный фитнес-браслет с большим экраном

Совсем скоро наступит лето, а это значит, что самое время привести себя в порядок. Например, заняться спортом, если вы этого до сих пор еще не сделали. Но как же контролировать свои успехи и достижения? Для этого существует специальная категория устройств - фитнес-браслеты. По сравнению с умными часами они стоят намного дешевле, но при этом обладают достаточной функциональностью. Давайте посмотрим, что умеет герой нашего сегодняшнего обзора - Huawei Band 6.

В первую очередь хочется похвалить устройство за функциональность - фитнес-браслет даст фору и некоторым более дорогим моделям. Например, пользователи могут настроить круглосуточный мониторинг уровня насыщения крови кислородом. При снижении показателя до опасных значений браслет подаст сигнал, чтобы владелец смог вовремя принять необходимые меры и обратиться к врачу.

Фото: Huawei

Разумеется, доступны и другие важные параметры мониторинга состояния здоровья - отслеживание пульса, качества сна, уровня стресса. Девайс предупредит, если частота пульса в состоянии покоя будет слишком высокой или низкой. Для измерения физической активности у устройства есть 11 профессиональных режимов тренировок, среди которых бег в помещении и на открытом воздухе, езда на велосипеде и скакалка, а также 85 настраиваемых режимов, включая фитнес, игры с мячом и танцевальные тренировки, позволяющие отслеживать практически неограниченное разнообразие активностей. Кроме мониторинга фитнес-активностей и параметров организма, браслет способен управлять воспроизведением музыки и камерой смартфона.

Фото: Huawei

Нельзя не отметить и стильный дизайн устройства. Корпус Huawei Band 6 выполнен из армированного стекловолокном полимера и дополнен текстурным металлическим покрытием. При изготовлении ремешка использовалась технология полимеризации ультрафиолетовым излучением. Покупателям доступны на выбор несколько цветов - "графитовый черный", "янтарный восход", "розовая сакура" и "насыщенный зеленый".

По сравнению с предшественником дисплей устройства стал больше на 148%, а соотношение экрана к площади фронтальной поверхности корпуса увеличилось до 64% и это, безусловно, плюс - чем больше площадь экрана, тем больше информации на нем видно - вы не пропустите ни одного важного уведомления. Сам дисплей обладает диагональю 1,47 дюйма и разрешением 194×368 пикселей. Для фитнес-браслета это более чем достаточно.

Фото: Huawei

Устройство "живет" на одном заряде аккумулятора две недели. Поддерживается и функция быстрой зарядки - продержав девайс на зарядке пять минут, можно получить два дня автономной работы.

Предзаказать Huawei Band 6 можно начиная с 29 апреля, на устройство будет действовать специальная цена. В розничных магазинах девайс появится с 13 мая и будет стоить 3990 рублей.