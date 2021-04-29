Россияне рассказали, где проведут майские праздники

Только 1% россиян используют майские праздники и нерабочие дни для поездки в другую страну. Такие результаты показал опрос, проведенный сервисами "Работа.ру" и "СберАвто" (есть в распоряжении "РГ"). О планах отправиться в путешествие по России заявили 37% опрошенных. Еще 62% респондентов останутся на длинные выходные дома.

Каждый пятый путешественник отправится в Москву или Подмосковье, Сочи выбрали 16%, Петербург - 15%, Крым - 11%. Еще 8% предпочти провести каникулы в Казани и по 4% - в Нижнем Новгороде и Калининграде.

Поездку на машине выбрали 40% из тех, кто запланировал путешествие. Поезда или электрички доставят к пункту назначения еще 23% туристов. Автобусы предпочли 15% опрошенных, самолеты - 14%. Еще 8% респондентов запланировали сложные маршруты, им придется комбинировать разные виды транспорта.