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29.04.2021 10:39
Рубрика: Экономика

Россияне сообщили о готовности перейти на электронные трудовые документы

Текст: Алексей Дуэль

Более половины опрошенных россиян готовы перевести часть кадровых документов в электронный формат, сообщает пресс-служба Роструда. Такие результаты показал опрос, проведенный на портале "Работа в России".

Фото: iStock
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Эксперимент по внедрению электронного кадрового документооборота Минтруд начал в прошлом году. Сейчас в нем принимает участие 400 организаций, в которых трудятся около 2 млн работников. Электронные трудовые книжки были введены в России в прошлом году.

Перевести часть своих кадровых документов в электронный формат в качестве эксперимента готовы 54% опрошенных. При этом 42% респондентов полагают, что цифровизация упростит кадровый документооборот. Еще 29% участников опроса отметили, что цифровизация - дело молодых, старшему поколению проще и спокойней будет иметь дело с привычными бумажными документами.

Удобство электронных кадровых документов и для работников, и для работодателей отметили 49% респондентов.

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