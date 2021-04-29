С 1 мая удаленная работа для людей старших возрастных групп становится необязательной, но рекомендованной.

Год действовали временные правила, по которым возрастных работников нужно было отправлять работать из дома в обязательном порядке. Делалось это для сохранения здоровья людей в возрасте 65+, которые попадают в группу риска по инфекционным заболеваниям.

Временные правила сначала хотели отменить с 1 апреля, но потом их действие продлили еще на месяц.

С 1 мая работодателям рекомендовано, исходя из складывающейся обстановки, связанной с распространением COVID-19, в приоритетном порядке переводить работников в возрасте 65 лет и старше на дистанционную (удаленную) работу, говорится в постановлении правительства от 2 марта нынешнего года.

43 процента работающих пенсионеров, по статистике, трудятся на управленческих должностях, так как работодатели ценят их знания и опыт

Как сообщил "Российской газете" первый зампред Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, в России сегодня около 9,5-10 миллионов работающих пенсионеров. Ранее, как сообщал заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов, на удаленке трудятся около 3 миллионов россиян, еще в начале года их было 3,7 миллиона человек, или 6% от общего числа работающих россиян.