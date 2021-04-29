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29.04.2021 17:57
Рубрика: Экономика

Дети поедут на автобусах с ГЛОНАСС

Текст: Евгений Гайва
Автобусы, используемые для перевозки организованных групп детей, с 31 мая должны быть оснащены спутниковой навигацией ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
Для безопасности детей помимо ГЛОНАСС автобусы должны быть снабжены ремнями безопасности. Фото: Сергей Михеев/РГ Для безопасности детей помимо ГЛОНАСС автобусы должны быть снабжены ремнями безопасности. Фото: Сергей Михеев/РГ
Для безопасности детей помимо ГЛОНАСС автобусы должны быть снабжены ремнями безопасности. Фото: Сергей Михеев/РГ

Она будет передавать в Ространснадзор данные о перемещении транспортных средств. Это поможет обеспечить безопасность детей.

Фото: iStock
Перевозчиков будут штрафовать за принудительную высадку детей-безбилетников

Решение обязать пассажирских перевозчиков, а также перевозчиков опасных грузов оснащать транспортные средства системой ГЛОНАСС было принято правительством в феврале 2018 года. Однако вступление нормы в силу неоднократно переносилось. Как указывали в минтрансе, у перевозчиков отсутствует возможность оснащения транспортных средств спутниковой аппаратурой, отвечающей всем требованиям. В июле 2019 года действие правил перенесли на конец мая 2020 года, а после начала пандемии - на 31 мая 2021 года. В дополнение к этому на 30 июня 2021 года был перенесен срок вступления в силу дополнительных требований к году выпуска автобусов, использующихся при организованной перевозке групп детей. Однако затем пункт о том, что для перевозки детей нельзя использовать автобусы старше 10 лет, был исключен. Сейчас для организованной перевозки группы детей используются автобусы, оборудованные ремнями безопасности.

Экономика Транспорт Вступают в силу в мае 2021 года

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