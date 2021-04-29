Samsung представил самый мощный Galaxy

Компания Samsung, как и обещала, официально представила "самый мощный Galaxy". Им оказался не смартфон, а игровой ноутбук.

Фото: Samsung

Девайс под названием Odyssey, пополнивший собой линейку Galaxy Book, оснащается процессорами от Intel одиннадцатого поколения Tiger Lake-H (i5 или i7), а также новейшими видеокартами от Nvidia - RTX 3050 или RTX 3050 Ti. Официально видеоадаптеры еще не анонсированы.

Ноутбук также оборудован 15,6-дюймовым экраном с разрешением FullHD+ и оперативной памятью объемом до 32 Гб, а емкость SSD-накопителя может достигать двух терабайт.

Внешние интерфейсы - три порта USB 3.2, два USB-C, Ethernet и HDMI, слот для карт microSD. Стоимость Galaxy Book Odyssey в США, где ноутбук появится в продаже в августе, составит 1399 долларов, или около 105 тысяч рублей.